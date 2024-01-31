هذه هي الأسعار الجديدة لرحلات الجوية الجزائرية إلى الجزائر في رمضان
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، عن أسعار رحلاتها الجوية نحو الجزائر خلال شهر رمضان، من 17 محطة دولية، بموجب تخفيض استثنائي تصل نسبته إلى 50 بالمئة.
ويتعلّق هذا التخفيض بالرحلات الجوية المحجوزة بين 29 جانفي و13 أفريل. على أن تكون مواعيدها في الفترة الممتدة بين 10 مارس و13 أفريل 2024، المتزامنة مع شهر رمضان.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن في وقت سابق، عن استفادة أفراد الجالية من تخفيضات معتبرة في أسعار الرحلات الجوية، عند القدوم إلى الجزائر في رمضان.
وأكد الرئيس تبون إن أسعار التذاكر ستخفض بنسبة 50 بالمائة، لتمكين جزائريي المهجر من قضاء شهر رمضان بين عائلاتهم داخل تراب البلاد.
وقال رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه أمام نواب البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم:”ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء الجالية”.
وتهدف هذه المبادرة إلى “تمكن هذه الفئة من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر، وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم”، يضيف الرئيس تبون.
أسعار رحلات الجوية الجزائرية نحو الجزائر من 17 محطة دولية:
- دبي (1650 درهم إماراتي)،
- الدوحة (1275 ريال قطري)،
- إيطاليا (179 يورو)،
- فرنسا (151 يورو)،
- إسبانيا (153 يورو)،
- جنيف (197 فرنك سويسري)،
- بروكسل (218 يورو)،
- لشبونة (177 يورو)،
- لندن (213 جنيه استرليني)،
- تونس (484 دينار تونسي)،
- فرانكفورت (232 يورو)،
- بيروت (396 دولار أمريكي)،
- روسيا (298 يورو)،
- القاهرة (7582 جنيه مصري)،
- عمّان (271 دينار أردني)،
- إسطنبول (291 دولار أمريكي)،
- مونتريال (721 دولار كندي).