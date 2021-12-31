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رياضة

هذه هي الأشغال التي سيعرفها ملعب تشاكر

سليم.ع
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هذه هي الأشغال التي سيعرفها ملعب تشاكر

قام والي ولاية البليدة كمال نويصر أمسية الخميس، بزيارة إلى ملعب تشاكر، من أجل معاينة انطلاق أشغال التهيئة التي ستعرفها عدة أماكن منه.

ومن بين أشغال التهيئة التي سيعرفها المركب الرياضي مصطفى تشاكر، توسعة المنصة الشرفية و تهيئة كل من المداخل الرسمية الجديدة.

كما ستتم متابعة وضعية أرضية الملعب من خلال إسناد المهمة متخصص لمكتب دراسات “بنيدر” متخصص في زرع العشب الطبيعي ودراسة وضعية التربة وكذلك شبكة صرف مياه الأمطار.

وسيكون المكسب الجديد هو التحضير لإنجاز ملعبين ملحقين بالعشب الطبيعي للتدريبات، مع انجاز مشتلة للعشب الطبيعي من أجل ضمان حلول تزويد الأرضية الرئيسية عند الحاجة.

وسيتم إعادة تأهيل غرف تغيير الملابس وملحقاتها ، وذلك بعد نهاية المباريات المسطرة في شهر مارس، ويأمل القائمون على المشروع الحصول على تمويل إضافي لإعادة تأهيل رواق السباقات وتغطية المدرجات.

كما سيتم تهيئة حظيرة السيارات وإنشاء أخرى جديدة للرسميين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأهيل المسبح وتخصيص عملية أخرى لتأهيل القاعة المتعددة الرياضات بذات المركب.

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