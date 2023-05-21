هذه هي الأمراض التي ستصيبك إذا نمت أقل من 5 ساعات

النوم لأقل من 5 ساعات، مشكلة يعاني منها الكثير من الناس الذين لا ينتبهون إلى أن ذلك سيعرضهم لمخاطر صحية، قد تنتهي بهم إلى أمراض مزمنة.

ووفقا لدراسة أجريت عام 2018 على أكثر من 10 آلاف شخص، تنخفض قدرة الجسم على العمل إذا لم يكن النوم في نطاق 7 إلى 8 ساعات.

ووجد الباحثون أن المهارات اللفظية، ومهارات التفكير، والقدرة العامة على التفكير لم تكن بكامل طاقتها، وفق موقع healthline.

ومن بين الآثار طويلة المدى للنوم أقل من 5 ساعات، الإصابة بهذه الأمراض:

السكري من النوع الثاني

كشفت الأبحاث أن النوم غير الكافي مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على وجه التحديد.

كما ظهرت مدة النوم وجودته كمؤشرات على مستويات الهيموغلوبين، وهو علامة مهمة للتحكم في نسبة السكر في الدم.

الوزن الزائد

توصلت الأبحاث المعملية إلى أن قصر مدة النوم يؤدي إلى تغيرات في التمثيل الغذائي قد تكون مرتبطة بالسمنة.

كما كشفت الدراسات الوبائية التي أجريت، عن وجود ارتباط بين قصر مدة النوم ووزن الجسم الزائد.

وتم الإبلاغ عن هذا الارتباط في جميع الفئات العمرية – ولكن ظهر بشكل خاص عند الأطفال، وفق ما نشره موقع “مركز السيطرة على الأمراض” الإنجليزي.

إرهاق الجهاز العصبي

تتشكل مسارات بين الخلايا العصبية في الدماغ أثناء النوم، والتي تساعد على تذكر المعلومات الجديدة التي تعلمتها.

عندما تُحرم من النوم، يؤدي ذلك إلى إرهاق الدماغ، فلا يمكنه أداء واجباته، وقد تتأخر الإشارات التي يرسلها جسمك، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

وإذا استمر الحرمان من النوم لفترة طويلة، فقد تبدأ في الشعور بالهلوسة (رؤية أو سماع أشياء ليست موجودة بالفعل).

الجهاز المناعي

أثناء النوم، ينتج جهازك المناعي مواد واقية ومقاومة للعدوى مثل الأجسام المضادة والسيتوكينات.

تستخدم هذه المواد لمكافحة الغزاة الأجانب مثل البكتيريا والفيروسات.

تساعدك بعض السيتوكينات أيضا على النوم، مما يمنح جهازك المناعي مزيدا من الكفاءة للدفاع عن جسمك ضد المرض.

وإذا لم تأخذ قسطا كافيا من النوم، يٌمنع جهاز المناعة من بناء قوته،ولا يتمكن جسمك من صد الغزاة، وقد يستغرق أيضا وقتا أطول للتعافي من المرض.

الجهاز التنفسي

يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في إصابتك بأمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وقد يتفاقم الأمر وتصاب بأمراض الرئة المزمنة، بحسب موقع healthline.

رؤية مشوشة

تعتبر الرؤية غير الواضحة من الأعراض الشائعة للحرمان من النوم،لأن العين تصاب بالجفاف من قلة النوم، وفق موقع arizonaretinalspecialists.