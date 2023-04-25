هذه هي الأندية الأقوى دفاعيا في الدوريات الخمسة الكبرى

يتصدر نادي برشلونة قائمة أقوى خطوط الدفاع في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث تلقى 9 أهداف فقط في 30 مباراة من الدوري الإسباني.

وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 23 مباراة من المباريات الـ30 في الدوري الإسباني، مؤكدا بذلك قوة دفاعه وتألق حارسه تير شتيغن.

ويتقاسم كل من نابولي ولاتسيو المركز الثاني، بتلقيهما 21 هدفا في 31 مباراة بالدوري الإيطالي.

أما أتلتيكو مدريد الذي تلقى 22 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإسباني، فيحتل المركز الرابع، متفوقا على ريال مدريد الذي تلقى 14 هدفا، في نفس العدد من المباريات.

ويأتي نادي نيوكاسل يونايتد في المركز السادس بتلقيه 25 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتلقى نادي لانس الفرنسي، الذي يحتل المركز السادس نفس العدد من الأهداف في 32 مباراة.