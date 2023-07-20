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رياضة

هذه هي الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023

عمر سلامي
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هذه هي الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023
أرشيف
لاعب أرسنال ديكلان رايس

يتصدر نادي أرسنال الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر إنفاقا، حتى الآن، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم النادي الانجليزي ديكلان رايس بعقد يمتد حتى جوان 2028، حيث بلغت قيمة الصفقة ما يعادل 116 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ الفريق.

وحسب تقارير إعلامية، فإن أرسنال تفوق على جميع أندية العالم إنفاقا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أنفق 226 مليون يورو بفارق كبير عن باريس سان جيرمان الوصيف بـ 155 مليون، وتوتنهام الثالث 136، وريال مدريد الرابع بـ 128 مليون يورو.

كما شهدت القائمة تواجد الهلال السعودي في المركز الرابع 120 مليون يورو، وليفربول في المركز الخامس بـ 112 مليون يورو.

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