هذه هي الأندية التي تريد الاستفادة من خدمات يوسف بلايلي

بعد فسخ عقده مع بريست الفرنسي

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي فسخ عقده مع نادي بريست الفرنسي تلقى بعض العروض من عديد الأندية، لكنه لم يتخذ بعد القرار النهائي.

قال مصدر مطلع أن العروض تهاطلت على الدولي الجزائري يوسف بلايلي، من أجل الاستفادة من خدماته، أول هذه الأندية هو بطل الجزائر شباب بلوزداد الذي يكون قد اقترح على الدولي الجزائر الانضمام إلى النادي البلوزدادي الذي يشارك هذا الموسم في رابطة الأبطال الإفريقية، وفي حال انضمامه إلى أي فريق جزائري فإن الدولي الجزائري بإمكانه اللعب مع المنتخب الوطني للاعبين المحليين والمشاركة في “الشان” المقررة بالجزائر شهر جانفي القادم.

وفي نفس السياق علمت الشروق من مصدر مطلع أن أحد المناجرة يكون قد اتصل شخصيا بيوسف بلايلي عارضا عليه الانضمام إلى نادي الرجاء البيضاوي الذي يكون قد استفسر على وضعية اللاعب بلايلي الذي فسخ عقده مع النادي الفرنسيّ، علما أن الرجاء البيضاوي يضم ثلاثة لاعبين جزائريين وهم الحارس قايا مرباح، عبد الروؤف بن غيث، يسري بوزوك.

نفس المناجير حسب مصدر الشروق، عرض أيضا على يوسف بلايلي اللعب لنادي الترجي التونسي الذي ينافس من أجل رابطة الأبطال الإفريقية… وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يحسم الدولي الجزائري مصيره بعد والذي سيكون بنسبة كبيرة في الميركاتو الشتوي المقرر منتصف شهر ديسمبر القادم.

وكان نادي بريست الفرنسي قد فسخ عقد مهاجمه الجزائري يوسف بلايلي، بناء على طلب من اللاعب، وهذا بسبب ابتعاده على عائلته وعدم شعوره بالراحة في صفوف فريق بريست الفرنسي.