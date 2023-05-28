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رياضة

هذه هي الأندية الستّة التي صعدت إلى القسم الثاني

علي بهلولي
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هذه هي الأندية الستّة التي صعدت إلى القسم الثاني
الأرشيف
وداد مستغانم

صعدت ستّة أندية إلى بطولة القسم الثاني لِكرة القدم، بِفوجَيه “وسط- شرق” و”وسط- غرب”.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الـ 30 وإسدال ستار بطولة الدرجة الثالثة، بِمجموعاتها الستّ.

وتمثّلت أسماء هذه الأندية التي تصدّرت لوائح الترتيب في أفواجها، وافتكّت بطاقة الصعود إلى القسم الثاني، في: مولودية باتنة، وأولمبي المقرن (ولاية الوادي)، ووداد مستغانم، وشبيبة غير (ولاية بشار)، وأولمبي أقبو (ولاية بجاية)، ونجم القليعة (ولاية تيبازة).

وفضلا عن هذه الأندية الستّة المذكورة أعلاه، سيعرف القسم الثاني قدوم هلال شلغوم العيد، وفريق آخر من حظيرة النّخبة يُضبط أمره في الأيّام القليلة المقبلة.

أمّا الأندية التي ستُغادر القسم الثاني نحو الدرجة الثالثة، فهي: شبيبة سكيكدة وحمراء عنابة، واتحاد الشاوية، وسريع غليزان، ووداد تلمسان، وفريق آخر تُعرف هُوِّيته السبت المقبل، بعد إجراء الجولة الأخيرة عن فوج “وسط- غرب”.

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