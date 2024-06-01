هذه هي الأندية الستّة التي نزلت إلى القسم الثالث
اتّضحت مساء السبت هُوّية الأندية الستّة، التي نزلت إلى بطولة الدرجة الثالثة لِكرة القدم.
جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثلاثين والأخيرة، من عمر بطولة القسم الثاني بِفوجَيه.
فوج “وسط- شرق”: مولودية العلمة (سطيف)، ووفاق سور الغزلان (البويرة)، وأمل عين مليلة (أم البواقي).
فوج “وسط- غرب”: شبيبة غير (بشار)، وأولمبي المدية، ووداد بوفاريك (البليدة).
نتائج هذه الفرق، مع تنظيم المقابلات بِملاعب الأندية المذكورة في الأوّل:
م.العلمة 1 – ا.الحراش 4 / المرتبة الـ 16 والأخيرة بِرصيد 16 نقطة.
ا.عنابة 5 – و. سور الغزلان 1 / المرتبة الـ 15 بِرصيد 29 نقطة.
م.قسنطينة 1 – أ. عين مليلة 3 / المرتبة الـ 14 بِرصيد 37 نقطة.
ش.غير 0 – ن.حسين داي 4 / المرتبة الـ 16 والأخيرة بِرصيد 15 نقطة.
م. وادي سلي 4 – أ.المدية 2 / المرتبة الـ 15 بِرصيد 15 نقطة.
ج.وهران 2 -و.بوفاريك 1 / المرتبة الـ 14 بِرصيد 36 نقطة.
وبِخصوص الناديَين اللّذَين افتكّا تأشيرة الصعود إلى القسم الأوّل، فقد تعرّف عليهما متابعو بطولة القسم الثاني في الأيّام القليلة الماضية، وهما: أولمبيك أقبو (بجاية) عن فوج “وسط- شرق”، وترجي مستغانم عن فوج “وسط- غرب”.