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رياضة

هذه هي الأندية المُرشّحة للصّعود إلى القسم الأوّل

علي بهلولي
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هذه هي الأندية المُرشّحة للصّعود إلى القسم الأوّل

بلغت بطولة القسم الوطني الثاني لِكرة القدم منعرجا حاسما، حيث تتنافس أربعة أندية على تأشيرتَين مرصودتَين.

ووفقا للوائح المنافسة، يصعد فريق من فوج “وسط- شرق”، وآخر من مجموعة “وسط- غرب”، مع نزول أربعة أندية من بطولة القسم الأوّل (تضمّ حاليا 18 فريقا). وذلك حتى يُجرى دوري الأضواء للموسم المقبل بِالصيغة القديمة، المُرادفة لِقسم بـ 16 ناديا و30 جولة.

ويتصدّر اتحاد خنشلة لائحة ترتيب بطولة القسم الثاني لِفوج “وسط- شرق”، بِرصيد 63 نقطة، قبل جولتَين عن إسدال الستار. ويتموقع فريق جيل برج منايل ثانيا بِمجموع 61 نقطة. بينما انسحب صاحب المركز الثالث نادي التلاغمة من السباق، بعد أن كان معنيا أيضا بِالصّعود، حيث يجمع 45 نقطة.

وفي مجموعة “وسط- غرب”، يتصدّر لائحة الترتيب فريق مولودية البيض بِمجموع 62 نقطة، ويحوز شباب عين تيموشنت الرّصيد ذاته، لكن المولودية تتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+32/ +21). ويشغل رائد القبة المركز الثالث بِرصيد 56 نقطة.

وتُقام فعّاليات الجولتَين المقبلتَين والأخيرتَين، بِتاريخَي السبت القادم والـ21 من ماي الحالي. وقبل ذلك، يحبس مسؤولو ومدربو ولاعبو وأنصار فرق خنشلة وبرج منايل والبيض وعين تيموشنت أنفاسهم، وكلّهم أمل في نيل بطاقة الصعود.

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