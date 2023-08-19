هذه هي الإجراءات التكميلية لضمان دخول مدرسي هادئ

صب راتب سبتمبر في العشر الأوائل والمردودية في آجال 20 من الشهر

أقرت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الإجراءات العملياتية التكميلية، لأجل ضمان دخول مدرسي هادئ دون احتجاجات، إذ أمرت بضرورة الانتهاء كليا من “التوظيف المؤقت” للأساتذة المتعاقدين في مختلف التخصصات وجميع المراحل التعليمية قبل موعد الدخول، والحرص على استدعاء الأساتذة الجدد لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الابتدائي قبل نهاية أوت الجاري، وذلك قصد تمكينهم من اختيار مؤسسات عملهم.

وبالمقابل، استعجلت الوزارة مديرياتها الولائية للقيام بتحويل كافة التجهيزات التقنية، البيداغوجية والمتواجدة بمؤسسات التعليم التقني سابقا “المتاقن”، إلى مصالح أملاك الدولة، لعرضها للبيع بالمزاد العلني، وذلك في آجال أقصاها الـ31 أوت الجاري، مع ضرورة تكليف مفتشي التعليم الابتدائي للقيام بمهمة تحليل نتائج “السانكيام الجديد” الذي برمج في دورته الأولى، خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر المقبل. فيما أمرت بأهمية الالتزام بصب راتب شهر سبتمبر في حسابات أزيد من 800 ألف مستخدم قبل تاريخ الـ10 وتسديد منحة المردودية للثلاثي الثالث من سنة 2023 في آجال أقصاها 20 سبتمبر.

وبناء على جملة الإجراءات العملياتية، التكميلية والمعلن عنها من قبل وزارة التربية الوطنية، طلبت مديرية الهياكل والتجهيزات بالوزارة، من مديريات التربية للولايات ومديري المؤسسات التعليمية، وبالتنسيق مع المسؤولين المحليين لقطاع التكوين المهني والتمهين وأملاك الدولة، الإسراع في تحويل جميع التجهيزات التقنية، البيداغوجية المتواجدة بمؤسسات التعليم التقني “المتاقن سابقا”، إلى المؤسسات التعليمية التي ستستعملها وإلى مراكز ومعاهد التكوين، بعد إمضاء محاضر الاستلام والتسليم، أو الحرص على تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة لعرضها للبيع بالمزاد العلني، قبل تاريخ الـ31 أوت الجاري، وذلك بعد إجراء عملية الإسقاط لكافة المعدات مهما كان نوعها قديمة أو جديدة.

الحرص على تنفيذ كافة عمليات “التضامن المدرسي”

ولأجل دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، شدّدت الوزارة الوصية، على تنفيذ كافة عمليات “التضامن المدرسي”، لضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إذ حثت مديرياتها الولائية والمؤسسات التربوية، وبالتنسيق مع الجماعات المحلية، على القيام بخمسة أعمال قبل تاريخ الـ31 أوت 2023، ويتعلق الأمر، أولا، بضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من النقل المدرسي في إعداد “مخطط النقل المدرسي”، الحرص على متابعة مدى توفير وصيانة حافلات النقل المدرسي، وثالثا، الالتزام بعقد اجتماعات مجالس التنسيق والتشاور بالبلديات ومتابعة مدى تنفيذ مخرجات محاضر الاجتماعات الخاصة بالمطاعم المدرسية، ورابعا، العمل على إنشاء وتهيئة “مطاعم مركزية” لتعميم الاستفادة من الوجبات الساخنة قصد الحد من تقديم الوجبات الباردة، وخامسا وأخيرا، السهر على الإسراع في استلام المطاعم المدرسية المبرمجة للدخول المدرسي المقبل.

وفي نفس السياق، طلبت الوزارة من مديريات التربية للولايات والمؤسسات التعليمية وجمعيات أولياء التلاميذ، إعلام التلاميذ وأوليائهم بشروط الاستفادة من المنحة المدرسية وتحسيسهم بأهمية النظامين الداخلي ونصف الداخلي، وبتاريخ فتح الهياكل المخصّصة لهما قبل الدخول المدرسي.

كما طلبت الوصاية من مديريات التربية ومديريات الصحة للولايات ووحدات الكشف والمتابعة وبالتنسيق مع الجماعات المحلية، إعداد رزنامة لنقل التلاميذ إلى وحدات الكشف والمتابعة قصد إجراء الفحص الطبي قبل 31 أوت الجاري.

استدعاء أساتذة الإنجليزية والرياضة قبل نهاية أوت لاختيار مدارسهم

وطلبت مديرية الموارد البشرية ومديرية الأنظمة المعلوماتية بالوزارة، من مديريات التربية للولايات، التكفل الكامل بإنجاز خمسة أعمال وذلك قبل نهاية شهر أوت الجاري، ويتعلق الأمر، أولا، بالمعالجة الآلية لملفات المترشحين لشغل منصب أستاذ مدرسة ابتدائية متعاقد لتأطير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية وترتيبهم وفق المعايير المحدّدة، وثانيا، الحرص على استدعائهم بشرط أن يكونوا مرتبين في حدود المناصب الشاغرة لاختيار مؤسسات عملهم، وثالثا، تمكينهم من اختيار مؤسسات التعيين لشغل نفس المنصب في حدود المناصب الشاغرة، ورابعا، القيام باستخراج مقررات التعيين الخاصة بهم وختمها وتوقيعها، وخامسا، الالتزام التام باستخراج محاضر تنصيبهم.

تعليمات بإخضاع أجهزة “الطابلات” للصيانة قبل 31 أوت

كما وجّهت مديرية الهياكل والتجهيزات بالوزارة، تعليمات لمديريات التربية للولايات والمؤسسات التعليمية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تحثهم من خلالها على أهمية مراقبة حالة الألواح الإلكترونية المستعملة، والتأكّد من سلامتها ووظيفيتها في آجال أقصاها 31 أوت الحالي.

كما أمرت نفس المديرية مديرياتها الولائية، وبالاستعانة بمديري المؤسسات التربوية، مديريات التجهيزات العمومية للولايات والبلديات مع التنسيق مع مديري التجهيزات العمومية، بالانطلاق في عمليات تهيئة وترميم المؤسسات خلال عطلة الصيف، وإصلاح أجهزة التدفئة قبل دخول فصل الشتاء.

10 تعليمات مستعجلة لإنجاز حركة تحويلات الأساتذة

كما حثّت مديرية الموارد البشرية ومديرية الأنظمة المعلوماتية، مديريات التربية للولايات، على إنجاز عشرة أعمال خلال شهر أوت الجاري، لكي يتسنى لها التكفل التام بحركة تحويلات الأساتذة، ويتعلق الأمر بإعلام جميع الأساتذة بالطريقة المستحدثة لتقديم طلباتهم المتعلقة بالدخول الولائي عبر جميع الوسائل المتاحة، وحجز المناصب الشاغرة المخصّصة للدخول الولائي حسب المؤسسة التعليمية والرتبة والتخصّص على الأرضية الرقمية، إلى جانب الحرص على فتح عملية تقديم طلبات الدخول الولائي على الفضاء المخصّص للأساتذة ضمن النظام المعلوماتي، بالإضافة إلى القيام بالمعالجة الآلية لطلبات الدخول الولائي “ترتيب الأساتذة المشاركين حسب المعايير المعتمدة” رقميا، علاوة على إعلام الأساتذة المشاركين في عملية “الدخول الولائي” بنتائج المعالجة الآلية لطلباتهم عبر الفضاء المخصّص لهم.

كما دعت المديرية ذاتها، مصالحها في نفس الإطار، إلى حجز الأساتذة المرتبين في حدود المناصب الشاغرة لاختياراتهم ترتيبا تصاعديا من بين المؤسسات المعلن عن مناصب شاغرة بها والمخصّصة للدخول الولائي في حدود عدد المؤسسات التعليمية المعنية، فضلا عن المعالجة الآلية لاختيارات الأساتذة عبر النظام المعلوماتي، علاوة على الحرص على استخراج رخص الدخول والخروج المؤقت من الأرضية الرقمية.

وبالإضافة إلى الالتزام باستخراج مقررات تعيين الأساتذة المتكفل بهم بعد الدخول الولائي من الأرضية الرقمية، ثم الانتقال إلى مرحلة استخراج مقررات التكفل الخاصة بالأساتذة المشاركين في عملية الدخول الولائي المرتبين في حدود المناصب الشاغرة من الأرضية الرقمية، وكذا الحرص على استخراج محاضر تنصيب الأساتذة المتكفل بهم بعد الدخول الولائي من الأرضية الرقمية .

أوامر للانتهاء من توظيف المتعاقدين عبر 6 محطات قبل الدخول

وبخصوص فئة المترشحين الراغبين في الاستفادة من “التوظيف المؤقت” كأساتذة متعاقدين في مختلف التخصّصات وجميع الأطوار التعليمية، حثّت مديرية الموارد البشرية ومديرية الأنظمة المعلوماتية بالوزارة، مديريات التربية للولايات، القيام بستة أعمال قبل موعد التحاق المربين بمناصب عملهم، ويتعلق الأمر، أولا، بدراسة ملفات المسجلين في المنصة الرقمية، وثانيا، المعالجة الآلية لملفاتهم، وترتيبهم وفق المعايير المحدّدة، وثالثا، القيام باستدعائهم في حدود المناصب الشاغرة لاختيار مؤسسات عملهم. ورابعا، فتح المجال أمامهم والترخيص لهم باختيار مؤسسات التعيين في حدود المناصب الشاغرة، وخامسا، الحرص على استخراج مقررات التعيين الخاصة بهم وختمها وتوقيعها، وسادسا وأخيرا، الالتزام باستخراج محاضر تنصيبهم.

ومن جهتها، طلبت مديرية الموارد المالية والمادية من مديريات التربية للولايات ومديرية الموارد المالية والمادية ومديرية الأنظمة المعلوماتية والمديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، صب راتب شهر سبتمبر قبل تاريخ الـ10، والحرص على تسديد منحة المردودية للثلاثي الثالث لسنة 2023 في آجال أقصاها 20 سبتمبر، علاوة على الوقوف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بمواصلة رقمنة السكنات الوظيفية “استبدال المقررات” في الفترة من الـ5 أوت الجاري إلى غاية الـ5 سبتمبر القادم أي على مدار شهر كامل.

وفيما يتعلق بفئة الأساتذة الجدد المستفيدين من الإدماج بأمرية رئاسية والذين استفادوا، خلال العطلة الصيفية، من تكوين بيداغوجي، تحضيري، أكدت مديرية التكوين بالوزارة، بأن المعنيين سيكونون على موعد مع اجتياز امتحان نهاية التكوين في الفترة من الـ3 وإلى غاية الـ5 من شهر سبتمبر القادم.

تحليل نتائج التلاميذ في “السانكيام الجديد” قبل 15 سبتمبر

وأمرت المديرية العامة للتعليم بالوزارة بضرورة ضمان تزويد مؤسسات التربية والتعليم، ببرنامج للتربية المرورية للمراحل التعليمية الثلاثة في صيغتها الورقية أو الرقمية قبل الـ10 سبتمبر، مع الحرص على تحليل نتائج امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي من طرف مفتشي التعليم الابتدائي، مديري وأساتذة المدارس الابتدائية، لتحديد الإجراءات العملية لتفادي الصعوبات المسجلة، وذلك خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر القادم.