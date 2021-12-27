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رياضة

هذه هي الإجراءات الصحية الخاصة بالأنصار المتنقلين إلى الكامرون

سليم.ع
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هذه هي الإجراءات الصحية الخاصة بالأنصار المتنقلين إلى الكامرون
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أعلمت مديرية الصحة والسكان لولاية قسنطينة، الأنصار الراغبين في التنقل إلى الكامرون لمساندة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا، بالإجراءات الصحية الإجبارية، قبل السفر، وأثناء الإقامة في الكامرون.

وأكدت مديرية الصحة والسكان لولاية قسنطينة أن التلقيح ضد كورونا يعد إجباريا قبل موعد التنقل، ويكون التلقيح 14 يوما قبل التنقل بالنسبة للقاح المتضمن جرعتين، و28 يوما قبل التنقل على الأقل بالنسبة للتلقيح المتضمن جرعة واحدة.

كما أعلنت مديرية الصحة لقسنطينة أن التلقيح ضد الحمى الصفراء يعد إجباريا، ويأخذ هذا اللقاح على الأقل 10 أيام قبل التنقل إلى الكامرون.

وبما أن الكامرون تعاني من داء الملاريا على طول السنة، أكدت مديرية الصحة والسكان أن الوقاية من هذا الداء، بأخذ قرص من دواء “ميفلوكين”، 10 أيام قبل التنقل، وأثناء الإقامة، وثلاثة أسابيع بعد العودة، أو تناول قرص من دواء أتوفاكون – بروغوانيل، ويكون ذلك بأخذ قرص واحد يوم التنقل وأثناء الإقامة وسبعة أيام بعد العودة.

وذكرت مديرية الصحة والسكان لقسنطينة، الإجراءات الواجب اتخاذها، إلى جانب الإجراءات السابقة، بإرتداء الكمامة، التباعد واستعمال المعقم خلال مدة الإقامة، وضرورة الحذر من الأمراض المتنقلة عبر الحشرات، وتفادي السباحة في البرك المائية.

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