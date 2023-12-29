هذه هي البلدان التي تحتضن تحضيرات المنتخبات المشاركة في “الكان”

الجزائر الفريق الوحيد الذي اختار الطوغو

شرعت المنتخبات الإفريقية الـ24 المتأهلة لنهائيات كاس إفريقيا للأمم المقررة بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024 في التحضيرات للموعد الكروي القاري الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة.

المنتخب الوطني الجزائري تحت قيادة المدرب جمال بلماضي اختار العاصمة الطوغولية لومي لإقامة تربصه التحضيري ما قبل التنافسي. وقد شرعت العناصر الوطنية في التوافد على المركز الفني بسيدي موسى للدخول في التربص الذي سيعرف إجراء مباراة ودية أمام المنتخب الاولمبي.

وسيتوجه الوفد الجزائري يوم الاثنين 1 جانفي 2024 إلى العاصمة الطوغولية لومي عبر رحلة جوية خاصة على الساعة العاشرة صباحا لإجراء التربص الذي يسبق المنافسة والذي سيتخلله إجراء مقابلتين وديتين أمام الطوغو يوم الجمعة 5 جانفي وبوروندي يوم الثلاثاء 9 جانفي. وسيلتحق “الخضر” بمدينة بواكي بكوت ديفوار (التي ستستضيف كل مباريات الجزائر خلال الدور الأول) يوم الأربعاء 10 جانفي.

ومن جهتهما سيحضر الكاميرون وغامبيا، المنتخبان اللذان سيلتقيان يوم 23 جانفي، خلال الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية من كأس إفريقيا للأمم، كوت ديفوار 2023 في نفس البلد وهو المملكة العربية السعودية. وفقًا للصحافة الكاميرونية، سافرت كتيبة الكاميرون المكونة من 30 لاعبا إلى جدة، يوم 27 ديسمبر.

ستمكث غامبيا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 27 ديسمبر إلى 5 جانفي، قبل أن تسافر إلى المغرب، حيث من المقرر أنها ستخوض مباراة ودية أمام منتخب هذا البلد يوم 7 جانفي.

بعد تربص قصير مع اللاعبين المحليين، ستسافر زامبيا إلى، الرياض، ومن المقرر خوضها مباراة ودية، يوم 7 جانفي.

واختار بوركينا فاسو صاحبة المركز الرابع في النسخة الأخيرة من كأس افريقيا للأمم 2019، وأحد منافسي الجزائر في الموعد القاري، التحضير في أبو ظبي، حيث سيشارك يوم 28 ديسمبر في بطولة مصغرة مع نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. سيتقابل الكونغوليون والبوركينابيون في 10 جانفي.

من جهته، سيكون منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت إشراف التقني الفرنسي سيباستيان ديسابر، متواجدون أيضا في أبو ظبي، نهاية ديسمبر الجاري.

وسينضم إلى هذين المنتخبين، منتخب الرأس الأخضر، الذي اختار القيام باستعداداته في أبو ظبي، قبل السفر إلى رادس، بالعاصمة التونسية، حيث سيواجه وديا “نسور قرطاج”، يوم 10 جانفي القادم.

يعتبر خيار، أبو ظبي، مدروس بشكل جيد بالنسبة لمدرب غينيا، كابا دياوارا، الذي قال: “في البداية، سنلتقي في كوناكري، يوم 28 ديسمبر للقيام بتسليم العلم واستقبال رئيس الدولة ونودع عائلاتنا سنكون في أبو ظبي يوم 31 ديسمبر لبدء التحضيرات. سنغادر إلى كوت ديفوار، يوم 11 أو 12 جانفي 2024”.

كما اختارت نيجيريا هي الأخرى، التحضير في دبي، وسيواجه “سوبر إيغلز” جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو وديا خلال هذه الفترة. سيلتقي النيجيريون مع الأنغوليين الذين اختاروا أيضا دبي لاستعداداتهم.

أما منتخب “النجوم السوداء” الغانية فستقوم بتربص تحضيري لمدة 10 أيام بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا) ومن المقرر إجراء مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم8 جانفي، قبل السفر إلى كوت ديفوار.

وسيتنقل الموزمبيقيون أيضًا إلى جنوب إفريقيا تحضيرا لكأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

وسيتوجه منتخب غينيا بيساو إلى مالي لخوض مباراة ودية أمام مالي، يوم 3 جانفي، قبل السفر إلى كوت ديفوار، يوم 7 جانفي. في حين ستكون ناميبيا في غانا. وسيبدأ منتخب موريتانيا أحد منافسي “الخضر” استعداداته في مدينة طبرقة، وهي مدينة ساحلية في شمال غرب تونس. وسيبقى المدرب، أمير عبدو، وأشباله هناك حتى يوم 11 جانفي، وسيواجهون تونس، يوم 6 جانفي.

بالمقابل قررت 8 بلدان القيام بالتحضيرات داخل الديار، ويتعلق الأمر بكل من مصر وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية وتونس والمغرب ومالي والسنغال والبلد المنظم.