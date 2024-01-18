هذه هي الجيوش الـ4 الأقوى عربيا في 2024

صدر هذا الشهر تصنيف الجيوش “غلوبال فاير باور” (Global fire power) لعام 2024، وهو الترتيب الذي شمل 145 قوة عالمية، معتمدا على 60 عاملا للقياس، منها عدد الوحدات العسكرية، الوضع المالي والقدرات اللوجيستية والجغرافية.

أول جيش في ترتيب الجيوش لعام 2024، كان جيش الولايات المتحدة الأمريكية، يليه الجيش الروسي في المرتبة الثانية، ثم الجيش الصيني في المرتبة الثالثة ثم الجيش الهندي في المرتبة الرابعة.

أما عربيا فالجيش الذي أتى الأول في التصنيف هو الجيش المصري، والذي حل في المرتبة الـ15 عالميا، بدرجة 0.2283 (درجة 0.0000 تعتبر درجة “ممتاز”). الجيش المصري أتى كذلك الأول إفريقيا في التصنيف.

أما ثاني جيش عربيا في التصنيف هو جيش المملكة العربية السعودية، والذي حل في المرتبة الـ23 عالميا، بدرجة 0.3235 حسب التصنيف.

ليحل في المرتبة الثالثة عربيا، الجيش الجزائري، والذي أتى في المرتبة الـ26 عالميا، بدرجة 0.3589 حسب التصنيف. وهو الجيش الذي حل الثاني إفريقيا بعد الجيش المصري.

أما في المرتبة الرابعة عربيا، فأتى الجيش العراقي بدرجة 0.7441 وهو الجيش الذي حل في المرتبة الـ45 عالميا من أصل 145 جيشا حسب تصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2024.