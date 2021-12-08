هذه هي الحالة الصحية لبونجاح

طمأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان له، الجماهير الجزائرية، حول الحالة الصحية لمهاجم “الخضر” بغداد بونجاح.

وجاء في بيان “الفاف”،أن الحالة الصحية لبونجاح لا تبعث على القلق، بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.

وأضاف البيان أن المهاجم نقل إلى مستشفى حمد بالدوحة، وخضع للفحوصات اللازمة، ويخضع للمتابعة الطبية من طرف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، الذي سيحدد موعد عودته إلى التدريبات.

وتعرض بونجاح في المرحلة الأولى من مباراة مصر إلى تدخل عنيف من الحارس الشناوي، فقد على إثره الذاكرة للحظات وقرر الطاقم الفني استبداله في فترة ما بين الشوطين.