هذه هي الحالة الوبائية في الكامرون على مشارف كأس إفريقيا

لا تمتلك إحصائيات دقيقة وغالبا ما تعطي أرقاما صفرية

تأكد رسميا احتضان الكامرون منافسة كأس أمم إفريقيا، بتأكيد من رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي، الذي بقدر ما تمسك بالمنافسة وشكر الكامرون التي ذرفت أموالا طائلة من أجل احتضان العرس الكروي الكبير، بقدر ما حذّر من متحور أوميكرون الذي بدأ في عرقلة الكثير من الدوريات في أوربا سواء بتأجيل الكثير من المباريات كما حصل في إنجلترا، أو من خلال اللعب من دون جمهور كما هو حال مباريات البوندسليغا، ما يعني بأن الوباء قادر على قتل روح المباريات وهو الحضور الجماهيري.

المشكلة المطروحة حاليا على مستوى منظمة الصحة العالمية، هو أن الكامرون لا يقدم في الفترة الأخيرة الإحصايات الخاصة بالإصابة بكورونا بشكل يومي، فمنذ الفاتح من شهر ديسمبر الحالي، لم يقدم أرقام كورونا اليومية إلا في أربع مناسبات وكان آخرها في إحصائات أول أمس، عندما أحصت وزارة الصحة الكامرونية 364 حالة وخمس وفيات، كما أشارت إلى شفاء 428، وما عدا ذلك فإن الكامرون تطل في العادة بصفر إصابة وصفر وفاة، وهو ما جعل أرقام هذا البلد غير آمنة بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية التي حذرت في 14 من شهر ديسمبر الحالي السلطات الكامرونية من تناقض أرقامها، عندما بلغ رقم الإصابات 113 ورقم الشفاء 2591، وهو أمر محّير وغير منطقي.

وأحصت الكامرون منذ بداية الجائحة إصابة أكثر من مئة ألف إصابة ووفاة أكثر من 1800 شخص بوباء كورونا، مع الإشارة إلى أن الكامرون لم تعلن لحد الآن إن كانت قد سجلت متحوّر أوميكرون، وهو ما يضع الكاف في مشكلة وبائية ما بين أرقام متناقضة وأحيانا غائبة في الكامرون وما بين حقيقة أوميكرون الذي يعتبر المتحور الأكثر إفريقية في منشئه، مع مشاركة 24 منتخبا من القارة السمراء، لثاني مرة في تاريخ كأس أمم إفريقيا، حيث تشارك دول كثيرة صارت ممنوع على مواطنيها السفر إلى بعض البلدان الأوروبية وعلى رأسها إنجلترا.

يزيد عدد سكان الكامرون عن 27 مليون نسمة، ونسبة الإصابة بفيروس كورونا بلغ 0.40%، ونسبة الوفيات حسب الحالات وصل إلى 1.70%، وهو بلد يعيش بحسب إمكاناته وثرواته، من البلدان الفرانكوفونية التي انتمى نجومه من المشاهير من روجي ميلا إلى الحارس طوماس نكونو وأنطوان بيل إلى المدرسة الفرنسية كما لعب كبار نجومه مع أندية فرنسية ويأمل رئيس اتحاد الكرة الكامرونية الأسطورة سامويل إيتو في أن تنجح بلاده وسط جائحة كورونا في تنظيم كأس أمم إفريقيا والتتويج بها، والسعي لانتزاع بطاقة المشاركة في كأس العالم في قطر حيث يوجد احتمال واحد من خمسة لأن تكون الكامرون هو منافسة الخضر على بطاقة مونديال قطر 2022.