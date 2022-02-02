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الجزائر

هذه هي الحصيلة النهائية لانفجار الغاز بسطيف

الشروق أونلاين
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هذه هي الحصيلة النهائية لانفجار الغاز بسطيف

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحصيلة النهائية لإنفجار الغاز بسطيف، والتي أسفرت عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.

وحسب بيان للمديرية  فقد تمثلت حادثة سطيف، في انفجار داخل مستودع لتخزين مواد التجميل متبوع بحريق بالطابق الأرضي لمنزل متكون من (ط.أ+3) مع انتشار الحريق إلى ثلاثة  بنايات أخرى بحي 583 مسكن بلدية عين ولمان.

وأسفرت الحصيلة النهائية للحادث عن وفاة 08 (ضحايا متوفيين محروقين ) و14 جريح بين مصابين بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وبعضهم مصاب بكسور وكذا أخرين مصابين بضيق في التنفس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تسجيل خسائر مادية تتمثل في احتراق كلي لمواد التجميل، انهيار الطابق الأرضي وواجهة الطابق الأول، إنهيار جزئي لسلالم البناية المجاورة تحطم واحتراق سيارتين (02).

سطيف حريق

سطيف حريق

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