هذه هي الدول التي ترشحت رسميا لاحتضان “كان” 2025

الجزائر كانت أول من أبدى نيته في احتضان المنافسة

علمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن أربع دول أبدت نيتها في الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025، بعد سحبها من غينيا الاستوائية بسبب عدم جاهزيتها لاحتضان هذا الحدث الرياضي، رغم المجهودات التي بذلتها سلطات هذا البلد حسبما أكده رئيس الكاف موتسيبي في ندوته الصحفية التي عقدها بالجزائر بمناسبة قرعة كأس افريقيا للاعبين المحليين.

أكد مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي للشروق، أن أربع دول أبدت نيتها في الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 التي سحبت من غينيا الاستوائية، وهذه الدول هي الجزائر التي كانت أول من أعلن رسميا نيته في الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025، عبر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الذي قال خلال قرعة كأس أفريقيا للاعبين المحليين:”قررنا التقدم بملف قوي لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، والجزائر كما يرى الجميع قادرة على احتضان أي تظاهرة رياضية، وسندافع عن هذا الملف بكل قوة… الرئيس عبد المجيد تبون يساند هذه الخطوة وسبق وأن أكد ذلك أيضاً لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الذي بدوره يرى أن الجزائر قادرة على احتضان هذه المنافسة الأفريقية”.

وإلى جانب الجزائر فقد أبدت كل من نيجيريا، البنين والمغرب ترشحها لاحتضان المنافسة القارية غير أنها لم تعلن عن ذلك عبر مواقعها الرسمية أو عبر تصريحات مسؤوليها بل فضلت التقدم بطلب رسمي إلى هيئة موتسيبي مبدية رغبتها في احتضان العرس القاري. وأضاف مصدر الشروق أنه قد تكون هناك دول أخرى تريد هي أيضا احتضان هذه المنافسة مثلما أكده رئيس الكاف موتسيبي خلال قرعة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، حيث أفصح أمام وسائل الإعلام عن تواجد عشر دول أبدت نيتها في الترشح غير أنها لم تخاطب الكاف رسميا وتراجعت عن قرارها لتترك الصراع بين أربع دول تملك الامكانيات لهذا المحفل الإفريقي الكبير.

نفس المصدر أكد لـ”الشروق” أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم راسل رسميا الأربع دول منها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وطلب “الموافقة الحكومية” التي ترسل إلى مقر الكاف قبل 16 ديسمبر القادم، التي تلزم رؤساء هذه الدول والحكومات الموافقة على احتضان هذه المنافسة وتقديم كل الضمانات لإنجاح العرس الإفريقي، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية أصبحت عاجزة عن احتضان منافسة بحجم كأس إفريقيا للأمم.

وكانت الكاف قد أبلغت الاتحادات التي تريد أن تحتضن كأس إفريقيا عن دفتر الشروط التي كشفت عنه الشروق في عدد سابق، حيث يجب توفير 6 ملاعب، منها ملعبان لا تقل سعتهما عن 15 ألف متفرج، وآخران بطاقة استيعاب 20 ألف متفرج، بالإضافة لملعبين بـ40 ألف متفرج على الأقل، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المتطلبات الأخرى في هذه المنشآت منها اشتمال كل ملعب على 4 قاعات لتغيير الملابس، مزوّدة بالحمامات والمراحيض، وقاعة حكام، وأخرى للكشف عن المنشطات، وغرفة “الفار”، كما يشترط أن يوفر لكل مجموعة من المجموعات الست ملعبين لإجراء التدريبات والاستعداد للمباريات، على أن يكونا معشوشبين طبيعيا، مع ملعب احتياطي يتم اللجوء إليه للضرورة، وتطبق عليها نفس معايير الملاعب الرئيسية باستثناء عدم وجود شرط توفرها على مدرجات، كما يجب أن توضع سيارة إسعاف واحدة تحت تصرف كل منتخب مشارك، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أماكن مخصصة لتدريبات الحكام.

وكانت الكاف قد أكدت أيضا في بيان نشر على موقع الرسمي توضيحات بِشأن تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم 2025، حيث حدد تاريخ11 من نوفمبر الماضي كآخر أجل لِاستلام ملفّات الترشّح لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، و16 من نوفمبر الماضي 2022 موعد إرسال ملفات الاستضافة إلى البلدان المعنية، وسيكون تاريخ 16 من ديسمبر 2022 هو آخر أجل لِإرسال البلدان المعنية لِوثائق الاستضافة إلى”الكاف، منها وثيقة “الضمانة الحكومية”، ومدن إجراء البطولة، ومن المنتظر أن ترسل الكاف لجنة معاينة الملاعب والمنشآت والمرافق إلى البلدان المعنية، في الفترة ما بين 5 والـ 25 من جانفي 2023 وسيتم الإعلان الرسمي عن البلد الفائز بِسباق تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا يوم 10 فيفري 2023 .

علما أن الاتحاد الجزائري بصدد تحضير الملف وإرساله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويضم عدد من الملاعب والمرافق على غرار الملاعب “الفخمة والعصرية” لِبراقي والدويرة و5 جويلية بالعاصمة، ووهران، وتيزي وزو، وقسنطينة، وعنابة، إضافة إلى مراكز التدريب والفنادق والمطارات والمستشفيات،و ستكون كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي التي 4 فيفري 2023 ” فرصة للتأكيد لكل الاتحادات القارية أنها جاهزة لاحتضان أي منافسة مهما كان حجمها.