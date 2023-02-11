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هذه هي الدول العربية الأكثر تهديدا بمخاطر الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ

الشروق أونلاين
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هذه هي الدول العربية الأكثر تهديدا بمخاطر الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ
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دول عربية بين أكثر دول العالم عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية

تتصدّر الصومال واليمن ومصر وليبيا، قائمة الدول العربية الأكثر تهديدا بالتعرّض للكوارث الطبيعية والآثار السلبية لتغيّر المناخ، حسب  ما يرصده مؤشر المخاطر العالمي لعام 2022.

وحسب ما نقلته “سي إن إن” من التقرير الصادر عن تحالف “تطوير المساعدة” الألماني، الذي يضمّ عدّة منظمات إغاثية، فإن الجزائر بين الدول العربية الـ10 الأقل هشاشة أمام مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيّر المناخي.

ويعتمد المؤشر على قياس مستوى مخاطر الكوارث من الأحداث الطبيعية والعواقب السلبية لتغير المناخ في 193 دولة حول العالم. بحيث يتم حسابه لكل دولة بناء على متوسط حجم تعرّضها للكوارث مقابل الهشاشة.

ويعنى مستوى التعرّض للكوارث باحتمالية مواجهة السكان للزلازل، وأمواج تسونامي، والفيضانات الساحلية والنهرية، والأعاصير، والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر.

في حين يمثل مستوى الهشاشة خصائص المجتمع التي تزيد من الاحتمال العام لمعاناة السكان من أضرار ناجمة عن الكوارث الطبيعية. إضافة إلى التدابير التي تتخذها المجتمعات لمواجهة هذه المخاطر.

وحصلت الجزائر في مؤشر المخاطر العالمي للعام 2022 على 9.58 نقطة. بحيث تصنّف في الدرجة الثانية على مستوى المخاطر المتعلّقة بالكوارث الطبيعية.

وعلى الصعيد العالمي، احتلّت الفلبين، والهند، وإندونيسيا المراكز الـ3 الأولى بين الدول الأكثر تهديدا بمخاطر الكوارث الطبيعية والتغيّر المناخي.

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