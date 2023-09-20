هذه هي الدول العربية الـ3 الأكثر طلبا للجوء في أوروبا

ذكرت وكالة الإتحاد الأوروبي للجوء أن دول الإتحاد تلقت حوالي 966000 طلب لجوء عام 2022، وهو العدد الذي عرف زيادة قدرها النصف مقارنة بالعام الماضي 2021، والأكبر منذ عام 2016.

ذكرت وكالة الإتحاد الأوروبي للجوء أن دول الإتحاد تلقت حوالي 966000 طلب لجوء عام 2022، وهو العدد الذي عرف زيادة قدرها النصف مقارنة بالعام الماضي 2021، والأكبر منذ عام 2016.

الوكالة وفي بيانات عام 2022 التي نشرتها، قالت أن دول الإتحاد عرفت حركة كبيرة للاجئين القادمين من أوكرانيا بعد الحرب، بأبعاد لم تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية، هذا إضافة إلى طالبي لجوء من بلدان أخرى.

وأضافت أن نهاية 2022 استفاد حوالي 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بعد الغزو الروسي من الحماية المؤقتة، في حين طلب 966000 شخصا آخرين من جنسيات أخرى اللجوء.

وقالت أن أكثر الدول الأوروبية استقبالا للطلبات هي ألمانيا بعدد 244 ألف طلب، تليها فرنسا بعدد 156 ألف طلب، ثم إسبانيا بعدد 118 ألف طلب، ثم النمسا بعدد 109 آلاف طلب وبعدها إيطاليا بعدد 84 ألف طالب لجوء. وباقي الطلبات موزعة على البلدان الأوربية الأخرى.

أما حول الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء، فعربيا تأتي سوريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات عربيا وحتى عالميا. حيث تقدم حوالي 132 ألف سوري بطلب لجوء سياسي في إحدى الدول الأوربية.

وبعد سوريا يأتي العراق في المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد طلبات اللجوء السياسي التي تم تقديمها في الدول الأوربية. حيث تقدم حوالي 26 ألف عراقي بطلب لجوء سياسي في إحدى الدول الأوربية.

أما البلد الذي يأتي في المرتبة الثالثة عربيا من حيث عدد طلبات اللجوء السياسي التي تم تقديمها في الدول الأوربية عام 2022 هو المغرب. فقام أكثر من 21 ألف مغربي بتقديم طلب لجوء سياسي في إحدى الدول الأوربية.