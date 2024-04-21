هذه هي الدول الـ5 حيث سعر البنزين هو الأرخص عالميا

استعرضت منصة “الطاقة” المختصة في تقرير لها اليوم، الأحد 21 أفريل، قائمة الدول الـ5 حيث سعر البنزين هو الأرخص عالميا. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، تتنافس بعض الدول على إحراز مركز متقدم في قائمة أرخص دولة في البنزين، بالتزامن مع تنامي الطلب على الطاقة، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، التي تنذر بتجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار أميركي، يقول التقرير.

سعر البنزين في إيران

بالرغم مما تعانيه إيران من العقوبات الأمريكية والأوروبية، إلا أنها تحظى بلقب تحظى إيران بلقب أرخص دولة في البنزين عالميًا. وتعمل طهران على تنمية قدرات مصافي التكرير ومواني النفط وناقلاته، وتدعم البنزين، وتقدّمه بسعر منخفض لمواطنيها.

وحسب موقع غلوبال بترول برايسز، الذي ذكره التقرير، فتبلغ أسعار البنزين في إيران حاليا 0.029 دولارًا أميركيًا، بحسب التحديث الأخير لسعر البنزين الإيراني عالميًا.

سعر البنزين في ليبيا

تأتي ليبيا كثاني أرخص دولة في البنزين عالميا، وتمنح الحكومة الليبية دعما لأسعار البنزين، ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.031 دولارًا أميركيًا.

ويصل إنتاج ليبيا من النفط حاليًا إلى نحو 1.22 مليون برميل يوميًا، وتسعى لزيادته إلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميًا، بحلول نهاية العام المقبل، حسب ذات التقرير.

وخلال المدة ما بين عامي 2012 و2017، أنفقت ليبيا نحو 30 مليار دولار لدعم المحروقات، وتجاوزت مخصصات دعم الوقود عام 2022 نحو 12 مليار دولار.

سعر البنزين في فنزويلا

بالرغم من العقوبات التي تعرفها، إلا أن فنزويلا أتت الثالثة في أرخص دولة في البنزين عالميًا، و يبلغ سعر لتر البنزين في فنزويلا 0.035 دولارًا أميركيًا.

كما أن قطاع النفط والغاز في البلاد، والذي تضرَّر بسبب العقوبات القاسية التي امتدّت لسنوات، حضي بفرصة غير مسبوقة للإنعاش بمزيد من الاستثمارات، بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية بتخفيف العقوبات.

سعر البنزين في مصر

في المرتبة الرابعة للدول حيث سعر البنزين هو الأرخص تأتي مصر حيث يبلغ سعر لتر البنزين فيها 0.28 دولارًا.

وبالرغم من قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، شهر مارس الماضي، رفع سعر البنزين والسولار، إلّا أن مصر ما زالت تدعم البنزين، وقد خصصت أكثر من 3 مليار دولار أمريكي لدعم الوقود في مصر بموازنة العام المالي 2024/2025.

سعر البنزين في الجزائر

تأتي الجزائر في المركز الخامس في قائمة أرخص أسعار البنزين عالميًا، حيث يبلغ سعر لتر البنزين في الجزائر 0.34 دولارًا.