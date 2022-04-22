هذه هي الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه

وفقا للقرار الصادر من المديرية العامة للوظيفة العمومية

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية وهذا بعد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم العالي والعمل والوظيف العمومي لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.

ويمكن لحاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها الالتحاق وفقا للقرار رقم 10 الصادر في 7 أفريل 2022 -تحوز الشروق نسخة منه- الالتحاق بمنصب ضمن الإدارة المكلفة بإدارة البريد والمواصلات في رتبة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أما في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية فقد تم فتح منصب مفتش محلل رئيس للميزانية، وفي الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات يمكن لحاملي الدكتوراه التوظيف في رتبة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات.

أما في الإدارة الجبائية فيمكن التعيين كمفتش رئيس للضرائب، محلل جبائي رئيس، فيما تم منح الحائزين على الدكتوراه في مؤسسات أملاك الدولة والحفظ العقاري رتبة مفتش رئيس لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ومهندس رئيس للحفظ العقاري.

أما في مجال الصحة العمومية فقد تم تخصيص رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية لحاملي الدكتوراه.

وفي فئة الموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل تجد رتبة مفتش قسم العمل، وبخصوص الرتب المفتوحة في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل نجد رئيس مهندس في الطيران المدني والأرصاد الجوية، رئيس مهندس في النقل البري، رئيس مهندس في البحرية التجارية والموانئ، رئيس متصرف في الشؤون البحرية.

وبالنسبة لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية يمكن توظيف حاملي الدكتوراه في مناصب: متصرف إقليمي مستشار، رئيس المترجمين، رئيس وثائقي أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، رئيس المهندسين في الاحصاءات، رئيس مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني الحضري، رئيس المهندسين المعماريين للإدارة الإقليمية.

وأفاد ذات القرار بأنه يتم توظيف حاملي الدكتوراه في هذه الرتب عن طريق المسابقة على أساس الشهادة وفقا للمعايير المحددة للانتقاء في رتب الوظيفة العمومية .

أما بالنسبة لوضعية الموظفين المتواجدين في حالة خدمة والحائزين على الدكتوراه، فقد تقرر ترقيتهم في الرتبة الموافقة لشهاداتهم سواء كان الحصول على الدكتوراه قبل التوظيف أو بعده.