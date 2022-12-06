هذه هي الرزنامة الخاصة بمسابقة الدكتوراه لسنة 2023

فتح المنصة الرقمية للتسجيل في مسابقة الدكتوراه بداية من 10ديسمبر

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة لتنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث”الدكتوراه” للسنة الجامعية 2022-2023.

ووفقا لذات الرزنامة ستفتح الأرضية الرقمية PROGRES لتسجيل المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث بداية من 10 إلى 19 ديسمبر الجاري، فيما حددت الوزارة الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر لإيداع ملفات الترشح للمسابقة وتأكيد الخيارات من طرف المترشحين عبر الأرضية الرقمية، على أن تتم مراقبة مطابقة ملفات المترشحين من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر الأرضية الرقمية على مستوى المؤسسات الجامعية من 26 ديسمبر 2022 إلى 02 جانفي 2023.

وفي السياق ذاته، ستشرع لجنة التكوين في الدكتوراه في دراسة ملفات الترشح المودعة عبر الأرضية الرقمية PROGRES بداية من يوم 03 جانفي 2023، حيث سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة عبر الأرضية الرقمية، وتأكيد المشاركة وفقا لتواريخ المسابقات من 04 إلى 06 جانفي 2023.

وستمنح الوزارة الفرصة للمترشحين غير المقبولين في المسابقة لإيداع الطعون عبر “بروغرس” من 07 إلى 09 جانفي 2023، على أن تتم دراسة هذه الطعون عبر الأرضية الرقمية يوم 10 جانفي 2023، والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بعدها لاجتياز المسابقة عبر الأرضية الرقمية PROGRES وتأكيد المشاركة وفقا لتواريخ المسابقات من 15 جانفي إلى 15 فيفري 2023.

ووفقا لذات القرار سيتم نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل ثلاثة أيام كأقصى حد بعد تاريخ إجرائها، على أن يتم تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر “بروغرس” خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد أفرجت عن قرار تأهيل المؤسسات الجامعية المعنية بإجراء مسابقة الدكتوراه منذ أيام، بعد المصادقة على عروض التكوين وفقا للتصور الجديد للدكتوراه الذي يقتضي تكييف العروض مع مشاريع البحث ذات الأولوية الوطنية.