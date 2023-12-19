هذه هي الرزنامة اليومية المعدلة “للسانكيام الجديد”

حجم ساعي أدناه 30 دقيقة وأعلاه ساعة ونصف لكل اختبار

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية المشتركة لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الثانية، إذ تقرر برمجة “السانكيام الجديد” في ثلاثة أيام متتالية، وذلك بمعدل اختبارين اثنين في اليوم، وبحجم ساعي أدناه نصف ساعة وأعلاه ساعة و30 دقيقة، مع شرط منح المتعلمين مدة استراحة تقدر بنصف ساعة موزعة على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضحت رزنامة التقييمات الكتابية بأن المترشحين سيجتازون في الفترة الصباحية من اليوم الأول لامتحان “بديل السانكيام”، أي في 11 ماي المقبل، اختبارا في مادة اللغة العربية ومدته ساعة و30 دقيقة، ليجتازوا في الفترة المسائية اختبارا في مادة التربية الإسلامية، تتخللهما فترة استراحة تصل مدتها إلى نصف ساعة.

وأما في اليوم الثاني لامتحان تقييم المكتسبات، الموافق لـ12 ماي 2024، أضافت نفس الرزنامة بأنه سيتم إخضاع الممتحنين لاختبار في مادة الرياضيات والذي يبرمج في الفترة الصباحية ومدته ساعة و15 دقيقة، ليتم منحهم فترة راحة تصل إلى 15 دقيقة، على أن يجتازوا في الفترة المسائية اختبار في مادة التاريخ ومدته نصف ساعة، مع منح المتعلمين فترة راحة مدتها 15 دقيقة.

وبخصوص اليوم الثالث والأخير من الامتحان، الذي يصادف 13 ماي، أشارت الرزنامة نفسها إلى أن التلاميذ سيجتازون اختبارا في الفترة الصباحية في مادة اللغة الفرنسية ومدته ساعة و30 دقيقة، على أن يتم اختبارهم في الفترة المسائية في مادة اللغة الأمازيغية ومدته ساعة و30 دقيقة، على أن يتم منح المعنيين فترة استراحة تصل إلى 30 دقيقة، موزعة على فترتين صباحية وأخرى مسائية.