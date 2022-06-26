-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه هي الرياضات الجزائرية المرشحة للفوز في ألعاب البحر المتوسط

الشروق الرياضي
  • 112
  • 0
هذه هي الرياضات الجزائرية المرشحة للفوز في ألعاب البحر المتوسط

توقع مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن تظفر الجزائر خلال ألعاب البحر المتوسط بالمراتب الأولى في الرياضات الفردية كالمصارعة والملاكة والسباحة.

ولدى نزوله ضيفا، الأحد، على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى توقع المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة عبد الرزاق بلقاضي رفع عدد الميداليات المحققة في الطبعات الماضية.

كما استعرض المتحدث ذاته بعض الرياضات التي تتوفر على حظوظ أكبر للظفر بالمراتب الأولى على غرار الرياضات الفردية كالمصارعة والملاكمة والسباحة.

وفي السياق ذاته، كشف ضيف الصباح عن تخصيص غلاف مالي قدر بـ 300 مليار سنتيم منذ أربع سنوات، من أجل تحضير رياضيي 22 اتحادية مشاركة في الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية، تعزيزا لحظوظهم في رصد أكبر عدد من الميداليات.

مقالات ذات صلة
بلايلي “الرحالة” بين أولمبياكوس اليوناني والريان القطري

بلايلي “الرحالة” بين أولمبياكوس اليوناني والريان القطري

جزائريون يتابعون كل جديد عن أسماء سبتمبر المرتقبة

جزائريون يتابعون كل جديد عن أسماء سبتمبر المرتقبة

العدّاء بن شاعة يُناشد الرئيس تبون: لقد أقصوني وجلبوا صديقا لهم

العدّاء بن شاعة يُناشد الرئيس تبون: لقد أقصوني وجلبوا صديقا لهم

بِالفيديو: بن عيادة يُسجّل ويُطرد

بِالفيديو: بن عيادة يُسجّل ويُطرد

“تشيفيرين” مُوبّخا أندية أوروبا.. ماذا نقول عن العامل المُتهالك؟

“تشيفيرين” مُوبّخا أندية أوروبا.. ماذا نقول عن العامل المُتهالك؟

المُفتّش الطاهر وعبد القادر شاعو رفقة أوّل مُتوّج بِميدالية متوسّطية

المُفتّش الطاهر وعبد القادر شاعو رفقة أوّل مُتوّج بِميدالية متوسّطية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد