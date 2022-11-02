هذه هي الزيادات التي يتلقاها أصحاب الزي الأسود

العملية مست حكام المحترف الأول وتجاهلت البقية

علمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن المكتب الفديرالي لكرة القدم المنعقد الأحد الماضي بسيدي موسى صادق على مضاعفة علاوات حكام المحترف الأول فقط، في حين ينتظر حكام الرابطات الأخرى الموسم القادم لتسوية هذه القضية العالقة.

وعن هذا الإجراء، قال أحد أعضاء المكتب الفديرالي للشروق: “قرار مضاعفة علاوة الحكام اتخذ في عهد الرئيس السابق شرف الدين عمارة والرئيس السابق للجنة التحكيم محمد بيشاري، ومع مجيء لجنة التحكيم الجديدة التي يترأسها الثنائي حيمودي ومجيبة، تم إعادة بعث القرار من جديد محاولة منهما لضم حكام الرابطات الأخرى”.

وأضاف مصدر “الشروق” أن هذا القرار يمس فقط حكام الرابطة المحترفة الأولى، لأن الرابطة التي يترأسها عبد الكريم مدوار اتخذت قبل بداية الموسم قرار رفع حقوق الانخراط بـ50 بالمائة ورغم أن ذلك ليس كافيا لتلبية كل نفقات الحكام إلا أنها خطوة تحسب للرابطة المحترفة التي تحاول تحسين دخل حكام المحترف الأول وقد تتبعها خطوات أخرى مستقبلا.

وعن سبب عدم توسيع هذا القرار إلى حكام الرابطات الأخرى، قال نفس المصدر: “يعود سبب ذلك إلى عدم تمكن الرابطات الأخرى من زيادة في علاوات الحكام إلى الأزمة المالية التي تعيشها الأندية، زد على ذلك أن كل الرابطات اعتمدت على زيادة ضئيلة في حقوق الانخراط لا تغطى المبلغ الذي يتقاضاه الحكام… وبالتالي فإن ذلك قد يكون الموسم القادم إذا توفرت ظروف ذلك”.

وإلى غاية الجولة التاسعة لم يتلق، حكام المحترف الأول علاواتهم، حيث قال مصدر الشروق أن رئيس الرابطة المحترفة الأولى عبد الكريم مدوار طلب من الفاف تزويده بسلم علاوات الحكام ليتم صرف مستحقاتهم، خاصة وأن الرئيس مدوار تعهد أمام كل أعضاء المكتب الفيدرالي بأنه سيتم تسوية القضية مباشرة بعد حصوله على سلم العلاوات من الفاف.

وعن الزيادات، قال أحد أعضاء المكتب الفديرالي للشروق أن الحكم الرئيسي كان يتقاضى سابقا 34 ألف دينار جزائري نظير إدارته لكل مباراة لترتفع العلاوة لـ68 ألف دج، أما الحكام المساعدون فكانوا يتلقون 29 الف دج لكل مباراة ليرتفع المبلغ إلى 58 ألف دج… هذا الأجراء يمس حكام المحترف الأول من دون حكام الرابطات الأخرى.