هذه هي الشروط والتفاصيل المتعلقة بتنقل أنصار “الخضر” إلى الكاميرون

انطلقت صبيحة الأحد، عملية بيع التذاكر، الخاصة بتنقل أنصار “الخضر” إلى الكاميرون، على مستوى وكالات سياحة وأسفار الجزائر، وهي العملية التي تنتهي هذا الثلاثاء..

وأكد الرئيس المدير العام للنادي السياحي الجزائري، الطاهر سحري، في تصريحات لـ”الشروق نيوز”، أن يوم 15 مارس، سيكون آخر أجل لتلقي لقاح الحمى الصفراء.

وأضاف سحري، أن المناصر الذي لا يتلقى هذا اللقاح لن يكون بإمكانه التنقل إلى الكاميرون لمساندة “الخضر”، وطالب المناصرين المعنيين بالتنقل إلى معاهد باستور، أين سيجدون التسهيلات اللازمة.

وكشفت المستشارة بوزارة الشباب والرياضة، المكلفة بالإعلام، أسماء حليمي، للقناة الإذاعية الأولى، عن تخصيص12 رحلة من مطارات وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار، والجزائر العاصمة تنطلق صبيحة المباراة، أي يوم 25 مارس، على أن تكون العودة بعد نهاية المواجهة .

وأضافت المكلفة بالإعلام إن ثمن التذاكر مقدر بـ “85ألف دينار”، مبرزة أن ضمن هذا العرض سيدخل ثمن التذكرة والتأشيرة والتأمين على السفر، وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا الـpcr، ووجبة طعام والنقل من وإلى مطار دوالا.

للإشارة فإنه يشترط على المناصر الراغب في التنقل إلى الكاميرون، لمساندة “الخضر” في لقاء ذهاب الدور الفاصل، بلوغ 18 سنة مع تقديم دفتر التلقيح ضد الحمى الصفراء وكوفيد19.