هذه هي الطرقات التي لا تزال مغلقة بسبب تساقط الثلوج

تسبب الإضطرابات الجوية التي شهدتها عدة ولايات خلال الساعات الماضية والتي عرفت تساقط ثلوج وأمطار غزيرة في عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات وهذه هي حالتها حسب حصيلة للحماية المدنية:

وأعلنت مصالح الدرك الوطني قائمة الطرقات المغلقة إلى غاية صبيحة الثلاثاء وهي:

1- تيزي وزو:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية إيلليتن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة:

– الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

حالة الطرقات ليوم الإثنين

1-تيزي وزو:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية ، بالضبط على مستوى بلدية إيلليتن ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة:

– الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نكويلال بلدية الصحاريج، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3- بجاية:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو مرورا ببجاية بالضبط بالمكان المسمى عين الزبدة بلدية بني مليكش مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

4- باتنة:

– صعوبة في السيـــر بالطريق الولائي رقم 54 الرابط بين بلديتي أريس وثنية العابد بالضبط على مستوى منطقة البعلي بلدية أريس بسبب وجود الجليد.

– اليقظة مطلوبة بالطريق الولائي رقم 54 الرابط بين الطريق الوطني رقم 87 وبلدية بوزينة بسبب وجود الجليد والضباب.

5- سطيف:

– صعوبـة في السيـــر على مستوى كل من الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية بالضبط على مستوى بلدية أيت نوال مزادة بسبب تساقط الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس مغلق بسبب تراكم الثلوج

– الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف مغلق على مستوى قرية تيزي نتاقة بلدية أيت تيزي بسبب تراكم الثلوج.

6- المدية

– الطريق السيار شمال جنوب على مستوى بلدية وزرة مغلق بسبب وجود ضباب كثيف مع تساقط الأمطار.

حالة الطرقات ليوم الأحد

1- تيزي وزو

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية تاسافت ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي ،مغلق بسبب تراكم الثلوج

– الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية ، بالضبط على مستوى بلدية إيلليتن ، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

2- البويرة:

– الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نكويلال بلدية الصحاريج ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

من جهة أخرى هذه تدخلات وحدات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية، وكذا حالة الطرقات بسب تراكم الثلوج:

ولاية تيزي وزو

بـلـديـة بونوح

الطريق البلدي الرابط بين بلدية بونوح المؤدي إلى ولاية البويرة مغلق بمنطقة حلوان بلدية بوغني، بسبب تراكم الثلوج مع إخراج 06 سيارات بها 15 شخص كانت محصورة في الثلوج.

بـلـديـة بوزقن

الطريق البلدي الرابط بالطريق الولائي رقم 09 مفتوح أمام حركة المرور بجسر أزغار قرية بوبهير .

الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية أيت زيكي و أقبو ولاية بجاية صعب السير بمنطقة شريعة بسبب تراكم الثلوج الثلوج.

الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلدية إيلولة و أقبو ولاية بجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.

بـلـديـة عين الحمام

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين عين الحمام و ولاية البويرة مغلق بمنطقة تيروردة بلدية ايفرحونن بسبب تراكم الثلوج.

بـلـديـة أيفرحونن.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايلتن المؤدي الى ولاية بجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.

بـلـديـة بني يني

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ابودرنن بتيكجدة ولاية البويرة مغلق بمنطقة تيزي نكولال بسبب تراكم الثلوج .

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلدية ابودرنن المؤدي إلى مشدلة مغلق بمنطقة تيزي نكولال بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تلمسان

بلدية أولاد ميمون

سقوط بعض الصخور على حافة الطريق الوطني رقم 07 الرابط بين أولاد ميمون و عين تالوت مع وضع جهاز أمني حركة المرور عادية.

ولاية الشلف

بلديـة تنـس

سقوط صخرة بالطريق الـوطني رقـم 19 مـنـطـقـة قـيـصر حركة السير عادية، دون تسجيل أي خـسـائـر مـادية أو بشـريـة.

ولاية البويرة

بلدية الاصنام

الطريق الوطني رقم 33 مغلق على مستوى منطقة اسول بسبب تساقط الثلوج.