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الجزائر

هذه هي الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

الشروق أونلاين
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هذه هي الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج
صفحة طريقي
الثلوج بولاية برج بوعريريج

أعلن الدرك الوطني قائمة جديدة للطرقات المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة التي تبعها تساقط الثلوج عبر العديد من الولايات، في غلق بعض الطرقات.

وكشفت صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية عن قائمة الطرقات المغلقة جراء تراكم الثلوج، وهي كالتالي:

1-تيزي وزو:

1-  الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3- الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

4- الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول  بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2-البويرة:

1- الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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