هذه هي الطرق المقطوعة بسبب تساقط الثلوج

تسبب الإضطرابات الجوية التي شهدتها عدة ولايات خلال الساعات الماضية والتي عرفت تساقط ثلوج وأمطار غزيرة مرفوقة ببرد إلى عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات.

وحسب موقع “طريقي” المختص في الإعلام المروري فذه هي الطرق المغلقة والتي تشهد اضطرابا في حركة السير:

البويرة: الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة نكويلال بلدية الصحاريج مغلـــق، بسبب تراكم الثلو ج.

تيزي وزو: الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن/تيزي وزو و بلدية شلاطة /بجاية ، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

سيدي بلعباس: صعوبة في السير بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس بالضبط على مستوى بلدية سيدي يعقوب بسبب تساقط الثلوج.

صعوبة في السيـر بالطريق الولائي رقم 39 في شطره االرابط بين بلديتي الضاية وتاندمين بسبب تساقط الثلوج.

صعوبة في السير بالطريق الطريق الوطني رقم 13 في شطره الرابط بين بلديتي الضاية وتـلاغ بسبب تساقط الثلوج.

ورقلة: تنبيه على مستوى الطريق الوطني رقم 56 في شطره الرابط بين ولايتي ورقلة وتقرت، بسبب تساقط الأمطار.

بالصور.. الثلوج تتسبب في عرقلة حركة السير بباتنة

تسببت الثلوج التي تساقطت ليلة الجمعة إلى السبت في عرقلة حركة السير عبر بعض الطرقات بولاية باتنة.

وحسب بيان للحماية المدنية للولاية فإن الأمر يتعلق بمرتفعات “ثنية بعلي” على الطريق الرابط بين مدينتي إيشمول وآريس وكذا “ثنية الرصاص” على الطريق الوطني رقم 87 الرابط بين مدينتي باتنة وثنية العابد.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لآريس قد تدخلت على مستوى المنطقتين لتقديم يد المساعدة لعدد من المركبات العالقة بسبب تشكل طبقة من الجليد والثلوج على المحورين.

وقد تم تسخير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للتدخل تحسبا لأي طارئ، حسب الحماية المدنية التي دعت المواطنين وبخاصة منهم مستعملي الطرقات بهذه المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تشكل طبقة الجليد.