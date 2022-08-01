هذه هي الفرق التي ستُشارك في “شان” الجزائر 2023

بلغت تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 مرحلتها الأخيرة، المُرادفة للدور الثاني والختامي.

وتحتضن الجزائر منافسة “الشان”، في فترة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

وتعتمد “الكاف” على نظام المناطق في ضبط مقابلات التصفيات، حيث حدّدت 6 مناطق، تتأهّل من كلّ واحدة منها 3 منتخبات. في نهائيات تُجرى لِأوّل مرّة بـ 18 فريقا محلّيا بدلا من 16 منتخبا.

وبعد إجراء مواجهات الدور التصفوي الأوّل في تاريخ سابق، بقيت مقابلات الدور الثاني والأخير، التي تُلعب ما بين الـ 26 والـ 28 من أوت الحالي ذهابا، وما بين الـ 2 والـ 4 من سبتمبر القادم إيابا.

وتشكّل جدول مقابلات الدور الأخير، مع تنظيم مقابلات العودة بِملاعب المنتخبات المذكورة ثانيا، على النّحو التالي:

1- منطقة شمال إفريقيا:

تأهّل الجزائر والمغرب وليبيا.

2- منطقة غرب إفريقيا “أ”:

السنيغال – غينيا كوناكري

سيراليون – مالي

غينيا بيساو – موريتانيا

3- منطقة غرب إفريقيا “ب”:

كوت ديفوار – بوركينا فاسو

الطوغو – النيجر

غانا – نيجيريا

4- منطقة إفريقيا الوسطى:

جمهورية إفريقيا الوسطى – الكونغو برازافيل

غينيا الإستوائية – الكاميرون

الكونغو الديموقراطية – التشاد

5- منطقة شرق إفريقيا:

إثيوبيا – رواندا

تنزانيا – أوغندا

جيبوتي – السودان

6- منطقة جنوب القارّة السّمراء:

أنغولا – جنوب إفريقيا

بوتسوانا – مدغشقر

مالاوي – الموزمبيق