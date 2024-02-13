هذه هي الفوائد الخفية للسعة النحل؟

على الرغم من أن لسعة النحل تسبب تورما وألما، إلا أنها تعزز الصحة، ويمكنها أن تعالج العديد من الأمراض بشكل طبيعي لكونها تحتوي على مركبات مفيدة.

لماذا يتورم مكان اللسعة؟

يحتوي سم النحل على بروتينات تؤثر على خلايا الجلد والجهاز المناعي، مما يسبب الألم والتورم حول منطقة اللسعة.

وعندما تلسع النحلة، فإنها تفرز مادة كيميائية تجذب نحلا آخر، لذلك من الأحسن أن تختبئ في أي مبنى أو داخل السيارة، بحسب ما ورد في موقع mayoclinic.

ما هي فوائد لسعة النحل؟

على الرغم من الألم والتورم اللذين تسببهما لسعة النحلة، إلا أنها تحتوي على فوائد صحية كثيرة، منها:

– تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ عن طريق إرسال إشارات حسية تنتقل من مكان اللسعة إلى الخلايا الحسية في المنطقة السفلية من الدماغ.

– تنشيط الدورة الدموية وزيادة خلايا الدم، مما يؤثر على نشاط الجسم وحيويته.

– تعتبر هذه القرصة من أفضل الطرق لإنقاص الوزن، عندما تقوم النحلة بتوجيه ابرتها إلى الهدف، فإنها تفرز كمية من اللعاب الأيوني، وهذا اللعاب بدوره يحرق جميع الدهون الموجودة في العضو المقروص.

– إذا تعرض الجسم لأكثر من لسعة في الوقت نفسه، يحدث ما يسمى بالتليف الجلدي، والمقصود هو أن الجلد يصبح أكثر مقاومة للبكتيريا وأكثر تحملالدرجات الحرارة المرتفعة.

– إذا كانت هناك أماكن متعددة للسعات فإن ذلك يؤدي إلى تخثر الدم، ما يمنح الأوعية الدموية قدرة أكبر على مقاومة السموم ومحاربتها، ويساعد الكبد ويخفف العبء الواقع عليه، وفقا لموقع healthmeth.

– يحتوي سم النحل على الببتيدات مثل الأبامينوالأدولابين، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.

– تشير بعض الدراسات إلى أن السم قد يعزز وظيفة المناعة.

– تم استخدام العلاج بسم النحل، خاصة عند تطبيقه على نقاط الوخز، لعلاج التهاب المفاصل، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.

– يحتوي على ما يقرب من 18 إلى 20 مضادا حيويا ومضادا للفيروسات

– لسعات النحل تؤدي إلى ردود فعل في الجسم تعمل على تنشيط خصائص الشفاء، والتي قد تظل خاملة، بحسب ما نشره موقع science.

ماذا تفعل إذا تعرضت للسعة النحل؟

– قم بإزالة إبرة النحلة بسرعة من جلدك باستخدام قطعة من الشاش

– نظف المنطقة المصابة بالماء والصابون

– ضع كيسا من الثلج (ملفوفا بقطعة قماش) على مكان اللدغة لمدة 20 دقيقة أو أقل، وهذا يساعد على تقليل الألم والتورم عن طريق الحد من تدفق الدم إلى المنطقة.

– دهن القليل من هلام الصبار، يمكن أن يقلل التورم ويساعد على منع إصابة الموقع بالعدوى.

– ضع قليلا من العسل الطبيعي على موضع اللسعة لأنه يحتوي على العديد من الخصائص الطبية التي تقاوم الالتهاب وتقلل من التورم.

– أحد العلاجات المنزلية غير التقليدية يتضمن دهن معجون أسنان قلوي على المكان المصاب، وفقا لموقع medicalnewstoday.