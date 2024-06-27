هذه هي الفوائد الصحية للبصل.. ولهذا يجعلك تذرف الدموع!

تشير الدراسات المختبرية إلى أن مركبات الكبريت العضوي الموجودة في البصل قد تمنع الخلايا السرطانية من التكاثر والنمو، مما يتسبب في موتها.

كما كشفت دراسة أمريكية أجريت عام 2019 أن تناول 35 رطلامن البصل وخضروات الآليوم الأخرى كل عام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (القولون) بنسبة 80٪ تقريبا، وفقا لموقع health.

لماذا البصل صحي؟

البصل جزء من عائلة الآليوم، وهي مجموعة من الخضروات الجذرية الحارة والتي تشمل الثوم والكراث، حيث تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من مركبات الكبريت العضوي.

هذه المواد الكيميائية تعطي البصل رائحته وطعمه القوي (وتجعلك تبكي)، ولديها أيضا العديد من الفوائد الصحية الكبيرة.

كما يحتوي البصل على نسبة عالية من فيتامين سي مما يساعد في تنظيم صحة المناعة، وإنتاج الكولاجين، وامتصاص الحديد، لذلك يجب تناوله نيئا وشرب عصيره، وفقا لموقع healthline.

ماهي الفوائد الصحية للبصل؟

العناية بالفم

غالبا ما يستخدم البصل لمنع تسوس الأسنان والتهابات الفم،ويُعد مضغ البصل الخام لمدة 2 إلى 3 دقائق قاتلالجميع الجراثيم الموجودة في منطقة الفم والمناطق المحيطة بها مثل الحلق والشفتين.

يعزز الحصانة

المواد الكيميائية النباتية الموجودة بكميات كبيرة في البصل تعمل كمنشطات لفيتامينسيداخل الجسم الذي يعززجهاز المناعة عن طريق مكافحة السموم والأجسام الغريبة المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى الأمراض.

تقليل مخاطر أمراض القلب

يعمل البصل كمضادات تخثر محتملة، والمعروفة أيضا باسم مخففات الدم، والتي تمنع خلايا الدم الحمراء من تكوين كتل.

ووفقا لتقرير أعده الدكتور باري س. كيندلر من كلية مانهاتن، فإن استخدام تركيبات معينة من الثوم أو البصل يرتبط بشكل إيجابي بالوقاية من خطر الإصابة بأمراض تصلب الشرايين والحد منها.

إدارة مرض السكري

يحتوي البصل على الكروم، وهو معدن غير عادي نسبيا يوجد بشكل طبيعي في الطعام.

يساعد الكروم الجسم على إدارة مستويات السكر في الدم ويضمن إطلاقا بطيئا وتدريجيا للجلوكوز إلى العضلات وخلايا الجسم.

علاوة على ذلك، وجد أن عصير البصل، عند إعطائه لمرضى السكري مع طعامهم، ساعد في السيطرة على ارتفاع السكر في الدم.

يخفف من آلام الأذن

بضع قطرات من عصير البصل قد تكون مفيدة للغاية للأفراد الذين يعانون من آلام الأذن الحادة.

ويمكن علاج صوت الطنين في الأذن بوضع عصير البصل على قطعة من القطن.

العناية بالبشرة

يقال إن عصير البصل الممزوج بالعسل أو زيت الزيتون هو أفضل طريقة لعلاج أعراض أو علامات حب الشباب.

كما أنه من المحتمل أن يكون مضادا للالتهابات بطبيعته، لذا يمكن للمركبات النشطة أن تقلل من الاحمرار والتورم المرتبط عادة بأمراض الجلد مثل حب الشباب.

ويساعد البصل أيضا في تقليل الألم والالتهابات المصاحبة لحالات مثل النقرس والتهاب المفاصل.

علاج للسعال

تناول مزيج متساو من عصير البصل والعسل يمكن أن يخفف من أعراض التهاب الحلق والسعال.

يعالج فقر الدم

حتى حالات فقر الدم يمكن تحسينها عن طريق تناول البصل والماء لأن ذلك يضيف إلى المحتوى المعدني في الجسم، وخاصة الحديد، وهو جزء أساسي من إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة.

التخفيف من آلام المعدة

يمتلك البصل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تخفف من اضطراب ومتلازمات المعدة ذات الصلةوذلك بسبب مادة السابونين الموجودة فيها.

التخفيف من الربو

إن محتوى البصل من الكبريت قد يسهل إذابة البلغم لدى المريض الذي يعاني من السعال الشديد.

تحفيز الطاقة

يُنصح بعصير البصل الطازج للمرضى الذين فقدوا وعيهم، بسبب رائحته وخصائصه المستنشقة، والتي يمكن أن تحفز النشاط والطاقة بشكل فوري، وفقا لموقع organicfacts.

لماذا يجعلك البصل “تبكي”؟

يتمتع البصل بآلية دفاعية مصممة لحمايته أثناء نموه من الحيوانات الجائعة، كفئران الحقل.

يفرز البصل الإنزيمات وحمض السلفينيك عندما تنزع قشرته، تتحد هذه المركبات لإنتاج أكسيد البروبانيثيالS، وهو غاز مهيج، مسيل للدموع،وتتحول هذه المادة إلى حمض الكبريتيك عندما يلامس طبقة الماء التي تغطي مقلة العين وتحميها.

وتماما مثل البصل، فإن العينين مجهزة بآلية دفاعية تهدف إلى حمايتها من الأذىعندما تكتشف الأعصاب الموجودة في كل عين عاملا مسيلا للدموع، فإنها تولد الدموع لطرده.

بعض الناس أكثر عرضة لذرف الدموع عند تقطيع البصل أكثر من غيرهم، إذا كنت حساسا تجاه البصل أو الثوميات الأخرى، فقد يكون رد فعلك أكثر شدة أو يتضمن أعراضا مثل:

ـ قشعريرة

ـ إثارة الحكة

ـ تنميل، بحسب موقع healthline.