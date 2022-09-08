هذه هي القائمة الكاملة للحكومة بعد التعديل الوزاري
أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان بثّه التلفزيون العمومي مساء الخميس، عن تعديل وزاري، شمل عدّة مناصب في الحكومة.
وتضمّن التعديل الوزاري إنهاء مهام عبد الرحمان بن بوزيد من منصبه كوزير للصحة، واستدعائه لمهام أخرى. حيث تمّ تعيين عبد الحق سايحي بدلا منه.
كما تمّ تعيين الوزير المنتدب السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بالمقابل، لم تحتوي القائمة الجديدة للحكومة بعد التعديل الوزاري، على أي وزارة منتدبة، ما يعني مغادرة الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغّرة نسيم ضيافات للحكومة.
كما أنهيت مهام بن عتو زيان من منصبه كوزير للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع إلحاق الطاقات المتجددة بوزارة البيئة التي تتولاها سامية موالفي.
وغادر الحكومة أيضا عبد الباقي بن زيان، بعد إنهاء مهامه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين كمال بيداري بدلا منه.
كما سيسلّم كمال ناصري وزارة الأشغال العمومية للخضر رخروج المعيّن وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. إلى جانب عبد الرحمان لطفي بن باحمد الذي يسلّم وزارة الصناعة الصيدلانية لخليفته علي عون.
للإشارة، لم تتضمن القائمة الجديدة للحكومة التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الرئاسة، وزارة الموارد المائية والأمن المائي، التي شغلها كريم حسني.
القائمة الكاملة للحكومة بعد التعديل الوزاري:
- أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول.
- رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
- إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- عبد الرشيد طبي العدل حافظ الأختام.
- إبراهيم جمال كيسالي وزير المالية.
- محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم.
- العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق.
- يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
- عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية.
- كمال بيداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- ياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين.
- صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون.
- عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة.
- حسين شرحبيل وزير الرقمنة والإحصائيات.
- كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
- كوثر كريكو وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة.
- أحمد زغدار وزير الصناعة.
- محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
- محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة.
- كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات.
- محمد بوسليماني وزير الاتصال.
- لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
- كمال بلجود وزير النقل.
- ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية.
- عبد الحق سايحي وزير الصحة.
- يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي.
- بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
- سامية موالفي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
- هشام سفيان صلواتشي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
- علي عون وزير الصناعة الصيدلانية.
- ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
- عبد الله منجي الأمين العام لرئاسة الجمهورية.