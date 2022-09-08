هذه هي القائمة الكاملة للحكومة بعد التعديل الوزاري

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان بثّه التلفزيون العمومي مساء الخميس، عن تعديل وزاري، شمل عدّة مناصب في الحكومة.

وتضمّن التعديل الوزاري إنهاء مهام عبد الرحمان بن بوزيد من منصبه كوزير للصحة، واستدعائه لمهام أخرى. حيث تمّ تعيين عبد الحق سايحي بدلا منه.

كما تمّ تعيين الوزير المنتدب السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بالمقابل، لم تحتوي القائمة الجديدة للحكومة بعد التعديل الوزاري، على أي وزارة منتدبة، ما يعني مغادرة الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغّرة نسيم ضيافات للحكومة.

كما أنهيت مهام بن عتو زيان من منصبه كوزير للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع إلحاق الطاقات المتجددة بوزارة البيئة التي تتولاها سامية موالفي.

وغادر الحكومة أيضا عبد الباقي بن زيان، بعد إنهاء مهامه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعيين كمال بيداري بدلا منه.

كما سيسلّم كمال ناصري وزارة الأشغال العمومية للخضر رخروج المعيّن وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. إلى جانب عبد الرحمان لطفي بن باحمد الذي يسلّم وزارة الصناعة الصيدلانية لخليفته علي عون.

للإشارة، لم تتضمن القائمة الجديدة للحكومة التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم الرئاسة، وزارة الموارد المائية والأمن المائي، التي شغلها كريم حسني.

القائمة الكاملة للحكومة بعد التعديل الوزاري: