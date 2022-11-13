هذه هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم على نايل سات

سيكون بإمكان الجماهير متابعة مونديال قطر 2022، عبر 8 قنوات مفتوحة ومجانية، على القمر الصناعي نايل سات.

وتتمثل القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر مجانا في “إي أر إي تي في” الإيرانية (IRIB TV 3 HD Iran)، و”إكتيماي تي في” الأذرابيجانية (Ictimai TV HD)، إلى جانب قناة “أر تي أس أش الألبانية” (RTSH Albania) .

وبالإضافة إلى القنوات المذكورة هناك 4 قنوات أخرى، ستبث مباريات المونديال ويتعلق الأمر (ERT Greece) اليونانية، و”أس أر أر تي تي أن تي” المغربية ( SNRT TNT )، و”تي بي أ” الأنغولية (TPA Angola) ، وماتش تي في الروسية ( Match TV Russia).

أما القناة الأخيرة التي ستبث مباريات كأس العالم قطر مجانا، فهي قناة “داس إرست” الألمانية (DAS Erste Germany).