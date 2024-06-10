هذه هي القنوات الناقلة لمباراة أوغندا والجزائر

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمسية الإثنين، مضيفه منتخب أوغندا بملعب مانديلا الوطني، بكامبالا، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن التلفزيون العمومي عن نقل المباراة التي تنطلق على الخامسة مساء، عبر القناة الأولى “الأرضية”، والقناة السادسة “الشبابية”.

وسيكون المنتخب الوطني مطالبا برفع التحدي، والعودة بنقاط المباراة لتدارك الهزيمة التي تكبدها في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات بملعب نيلسون مانديلا، أمام منتخب غينيا.

ويحتل “الخضر” صدارة المجموعة السابعة رفقة غينيا وأوغندا وموزمبيق، برصيد 6 نقاط، ويتواجد منتخب بوتسوانا في المركز الخامس بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب الصومال جدول ترتيب المجموعة من دون رصيد.

وبالإضافة إلى مباراة أوغندا و”الخضر”، يستقبل منتخب غينيا سهرة الاثنين، منتخب موزمبيق، وتفتتح مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، على الثانية زولا، بلقاء الصومال وبوتسوانا.