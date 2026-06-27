هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنمسا

تتجه الأنظار إلى مباراة الجزائر والنمسا لحساب الجولة الأخيرة، من مباريات المجموعة العاشرة، لبطولة كأس العالم 2026 .

وتلعب المباراة فجر الأحد، بداية من الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر، وتدخل في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى المنتخبان لحسم تأشيرة التأهل إلى الدور الـ32 ، بعدما ضمن المنتخب الأرجنتيني تأهله، قبل المباراة الثالثة، بعد تحقيقه لفوزين متتاليين في الجولتين السابقتين.

وأعلن التلفزيون العمومي الجزائري، عن نقل المباراة عبر القناة التلفزيونية الأولى “الأرضية”.

وتبث المباراة عبر قنوات “بين سبورتس”، ومنها قناة “بين سبورتس ماكس 2 “، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.