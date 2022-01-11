هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر أمام سيراليون

سيكون بإمكان الجمهور الجزائري متابعة المباراة الأولى للخضر في كأس أمم إفريقيا، والتي يواجه فيها سيراليون زوال الثلاثاء عبر عدة قنوات.

وسينقل التلفزيون العمومي الجزائري المباراة، عبر قناتين هما الأرضية والقناة السادسة.

كما تنقل مباراة الجزائر وسيراليون عبر قنوات “بين سبورت”، وتحديدا عبر “بين سبورت “1 و”بين سبورت ماكس 1و2” .

ويواجه المنتخب الوطني الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا منتخب سيراليون في أول خرجة له في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، وتدخل المباراة في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.