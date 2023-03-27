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رياضة

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة النيجر والجزائر

عمر سلامي
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هذه هي القنوات الناقلة لمباراة النيجر والجزائر
ح.م
لقطة من مباراة الجزائر والنيجر

ستبث مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا بين النيجر والجزائر، على قناة “بين سبورت” 4  .

كما سيكون بإمكان الجماهير الجزائرية مشاهدة اللقاء، على” بين سبورت” الفرنسية الثانية.

وعلى عكس مباراة الجولة الثالثة التي لعبت بالجزائر، فإن مباراة النيجر التي يحتضنها ملعب رادس، لن تكون منقولة على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري بسبب حقوق البث.

وبالإمكان متابعة اللقاء، عبر القناة الرسمية للتلفزيون الجزائري على “اليوتوب”.

ويستقبل منتخب النيجر، الاثنين، المنتخب الجزائري بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب رادس لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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