هذه هي القنوات الناقلة لمباراة غينيا والجزائر

المنتخب الوطني

يواجه المنتخب الوطني، منتخب غينيا، أمسية الاثنين في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة التي يحتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة الخامسة.

وأعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، عن نقل المباراة على المباشر، عبر القناة الأرضية، والقناة الشبابية السادسة.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أوغندا والموزمبيق.

كما ستنقل شبكة SSC الرياضية السعودية المباراة عبر قناة SSC SPORT 1 H.

