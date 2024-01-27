هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس إفريقيا لكرة اليد بين الجزائر ومصر

يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد أمسية السبت، نظيره المصري في نهائي كأس إفريقيا.

وتنطلق المباراة النهائية في حدود الساعة الخامسة مساء، وستكون منقولة على التلفزيون الجزائري.

كما ستبث المباراة على قناة أون تايم سبورت المصرية، والحساب الرسمي للقناة على “فايسبوك”، بالإضافة إلى بث المباراة على قناة اليوتوب الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

ويسعى كل منتخب للتتويج بالكأس الإفريقية، واقتطاع تأشيرة المرور إلى أولمبياد باريس 2024.

وسينشط رفقاء مسعود بركوس المباراة النهائية الرابعة عشرة في تاريخ كرة اليد الجزائرية، بعد عشر سنوات كاملة من آخر نهائي، أين توج المنتخب باللقب السابع والأخير في دورة 2014 بالجزائر.

ومن جهته يسعى المنتخب المصري المتوج بثمانية ألقاب منها لقبان في الدورتين الأخيرتين 2020 و2022، إلى حصد اللقب التاسع والثالث على التوالي، خاصة وأنه سيلعب على أرضه وأمام جماهيره.