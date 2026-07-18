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رياضة

هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

عمر سلامي
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هذه هي القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026
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مجسم كأس العالم

يلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا، غدا الأحد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة على الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، ويحتضنها ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن التلفزيون العمومي الجزائري، عن نقل المباراة على قناته التلفزيونية الأولى، “الأرضية”.

وقبل المباراة النهائية للمونديال، سينقل التلفزيون العمومي الجزائري، على “الأرضية”، المباراة الترتيبية، التي ستجمع سهرة اليوم السبت، بين فرنسا وإنجلترا، بداية من الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر.

وتملك شبكة قنوات “بين سبورتس” حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 ، وسيتم نقل نهائي المونديال، عبر قنوات “بين سبورتس ماكس”.

وخصصت الشبكة قنوات “بين سبورتس ماكس” من 1 إلى 6 لنقل النهائي، حيث ستكون القنوات من 1 إلى 4 بتعليق عربي، و”بين ماكس 5 ” بتعليق انجليزي، وبين ماكس 6 بتعليق فرنسي.

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