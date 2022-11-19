هذه هي القنوات الناقلة لودية الجزائر والسويد

أكدت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أن المباراة الودية بين الجزائر والسويد، ستبث حصريا على القناة الأرضية والقناة الشبابية ( السادسة).

ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن المباراة الودية لـ “الخضر” أمام السويد، ستنقل حصريا عبر القناتين المذكورتين وأن كل حقوق البث محفوظة للتلفزيون الجزائري.

ويواجه أشبال بلماضي، سهرة السبت منتخب السويد وديا، في ملعب إليدا في مالمو بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا.