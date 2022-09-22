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رياضة

هذه هي القنوات الناقلة لوديّة الجزائر ضد غينيا

الشروق أونلاين
  • 2031
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هذه هي القنوات الناقلة لوديّة الجزائر ضد غينيا
أرشيف
جانب من تدريبات المنتخب الوطني

تبث المباراة الودية التي يخوضها منتخب الجزائر لكرة القدم ضدّ منتخب غينيا، على الهواء مباشرة عبر القناة الشبابية للتلفزيون العمومي.

وحسب ما أعلن عنه التلفزيون، سينقل لقاء الخضر عبر القناة المذكورة، أمسية الجمعة عند الساعة الثامنة 20:00 مساء.

وسيعاد بثّ المقابلة عبر القناة الأرضية في نفس الليلة، عند الساعة العاشرة مساء 22:00، وفق ما ذكره المصدر ذاته.

رفاق محرز سيكونون على موعد ودّي ثان يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، تحضيرا لمواصلة مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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