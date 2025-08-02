هذه هي القوانين الأساسية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

تضم البطولة 19 منتخبًا موزعة على أربع مجموعات

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، القوانين الأساسية المُتعلقة بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان”.

وتضم البطولة 19 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات: ثلاث منها (المجموعات الأولى والثانية والثالثة) تضم خمسة منتخبات، فيما تضم المجموعة الرابعة، أربعة منتخبات فقط.

يتم ترتيب المنتخبات في دور المجموعات كما جرت العادة، وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة. وفي حال تعادل منتخبين في النقاط:

* يتم أولًا اللجوء إلى نتيجة المواجهة المباشرة بينهما.

* ثم يتم النظر إلى فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

* ثم إلى إجمالي عدد الأهداف المُسجّلة في جميع مباريات المجموعة.

* إذا استمر التعادل، يُؤخذ السلوك الرياضي (اللعب النظيف) بعين الاعتبار، باستخدام نظام خصم النقاط كالتالي:

* خصم نقطة واحدة لكل بطاقة صفراء.

* خصم 3 نقاط لحالتي إنذار (بطاقة حمراء غير مباشرة).

* خصم 4 نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة.

* خصم 5 نقاط في حال الحصول على بطاقة صفراء ثم بطاقة حمراء مباشرة.

* وإذا لم تُحسم الأمور، يتم اللجوء إلى القرعة التي تُجرى من قِبل اللجنة المنظمة لتحديد الترتيب.

أما في حال تعادل أكثر من منتخبين، فيصبح الترتيب أكثر تعقيدًا:

* يتم أولًا النظر إلى عدد النقاط التي حصل عليها كل منتخب في المباريات التي جمعت بين المنتخبات المتعادلة فقط، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المُسجّلة في تلك المواجهات.

* وإذا بقي منتخبان فقط متعادلين بعد تطبيق هذه المعايير، تُعاد عملية المقارنة بينهما باستخدام نفس الخطوات المذكورة أعلاه.

* وإذا لم يُحسم الترتيب بعد، يتم الانتقال إلى الأداء العام في المجموعة: من خلال فارق الأهداف، عدد الأهداف المُسجّلة، ثم نقاط اللعب النظيف، وأخيرًا، اللجوء إلى القرعة.

يتأهل في نهاية دور المجموعات، أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث ستُقام المباريات وفق الترتيب التالي:

* متصدر المجموعة الأولى- وصيف المجموعة الثانية

* متصدر المجموعة الثانية – وصيف المجموعة الأولى

* متصدر المجموعة الثالثة × وصيف المجموعة الرابعة

* متصدر المجموعة الرابعة × وصيف المجموعة الثالثة