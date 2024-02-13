-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه هي المباراة التي سيحتضنها ملعب البليدة بعد ترميمه

علي بهلولي
  • 589
  • 0
هذه هي المباراة التي سيحتضنها ملعب البليدة بعد ترميمه
ح.م

يعود ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة إلى احتضان المقابلات الرّسمية، بعد غياب دام قرابة السّنتَين.

وكانت مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الكاميروني، بِرسم إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، في الـ 29 من مارس 2022، آخر مواجهة انْتُظمت بِملعب البليدة.

وخضعت هذه المنشأة الرّياضية بعدها لِعملية ترميم، شملت البساط الطبيعي، وغرف حفظ الملابس، والمنصّة الشرفية، ومرافق أُخرى.

وهكذا سيكون ملعب “مصطفى شاكر” مسرحا لِمباراة نادي مولودية الجزائر ومُنافسه شباب الزاوية (فريق ينتمي إلى ولاية البليدة، وينشط في الدرجة الثالثة).

وتُجرى هذه المباراة في الـ 5 من مارس المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظّهر. في إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الجمهورية.

وستسمح إعادة افتتاح هذا الميدان، أيضا بِتخفيف الضّغط على ملعب “5 جويلية 1962″ و”نيلسون مانديلا” بِبراقي، في المقابلات المحلّية والدولية، وعلى مستوى الأندية تحديدا.

وبِخصوص ملاعب وتواريخ ومواقيت المقابلات الأخرى في منافسة الكأس، فقد ضُبطت على النّحو التّالي (إضغط هنا).

مقالات ذات صلة
العداء الجزائري عامري يحطم رقما قياسيا وطنيا لسباق 5 كلم على الطريق

العداء الجزائري عامري يحطم رقما قياسيا وطنيا لسباق 5 كلم على الطريق

بلوزداد يقترب من المولودية واتحاد سوف يختنق

بلوزداد يقترب من المولودية واتحاد سوف يختنق

مدرب غامبيا السابق يحلم بتدريب “الخضر”

مدرب غامبيا السابق يحلم بتدريب “الخضر”

مصرع صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سير

مصرع صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في حادث سير

مُدرّب كلّ شهرَين لِوفاق سطيف!

مُدرّب كلّ شهرَين لِوفاق سطيف!

موتسيبي: أتمنى أن تنظم الجزائر منافسات “الكان” قريبا!

موتسيبي: أتمنى أن تنظم الجزائر منافسات “الكان” قريبا!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد