هذه هي المباراة التي سيحتضنها ملعب البليدة بعد ترميمه

يعود ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة إلى احتضان المقابلات الرّسمية، بعد غياب دام قرابة السّنتَين.

وكانت مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الكاميروني، بِرسم إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، في الـ 29 من مارس 2022، آخر مواجهة انْتُظمت بِملعب البليدة.

وخضعت هذه المنشأة الرّياضية بعدها لِعملية ترميم، شملت البساط الطبيعي، وغرف حفظ الملابس، والمنصّة الشرفية، ومرافق أُخرى.

وهكذا سيكون ملعب “مصطفى شاكر” مسرحا لِمباراة نادي مولودية الجزائر ومُنافسه شباب الزاوية (فريق ينتمي إلى ولاية البليدة، وينشط في الدرجة الثالثة).

وتُجرى هذه المباراة في الـ 5 من مارس المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظّهر. في إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الجمهورية.

وستسمح إعادة افتتاح هذا الميدان، أيضا بِتخفيف الضّغط على ملعب “5 جويلية 1962″ و”نيلسون مانديلا” بِبراقي، في المقابلات المحلّية والدولية، وعلى مستوى الأندية تحديدا.

وبِخصوص ملاعب وتواريخ ومواقيت المقابلات الأخرى في منافسة الكأس، فقد ضُبطت على النّحو التّالي (إضغط هنا).