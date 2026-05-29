هذه هي المباريات الأكثر مبيعا للتذاكر في كأس العالم 2026

لقاءات ميسي من بين الأغلى في البطولة

شهدت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ارتفاعًا قياسيًا مع تزايد الطلب الجماهيري على مباريات دور المجموعات، في وقت كشف فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أكثر المباريات مبيعًا قبل انطلاق البطولة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتصدرت مواجهة كولومبيا والبرتغال قائمة المباريات الأكثر طلبًا، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 1916 دولارًا أمريكيًا للمباراة المقررة في 27 يونيو 2026 على ملعب هارد روك في ميامي. وجاءت مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية ثانيًا بأسعار تبدأ من 1397 دولارًا، وتقام في 18 يونيو على ملعب أكرون في جوادالاخارا.

وضمت القائمة أيضًا مباراة البرازيل وأسكتلندا بأسعار تبدأ من 1164 دولارًا، والبرازيل والمغرب التي تبدأ أسعارها من 999 دولارًا بمتوسط سوقي يبلغ 2214 دولارًا، إضافة إلى مواجهة الإكوادور وألمانيا على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، الذي سجل أعلى مستويات الطلب على تذاكر دور المجموعات.

وبحسب الفيفا، راوحت أسعار التذاكر الرسمية لهذه المباريات بين 140 و2735 دولارًا ضمن الفئات الأساسية، فيما طرحت فئة “دخول المشجعين” عبر الاتحادات الوطنية بأسعار تبدأ من 60 دولارًا.

وأسهم نظام التسعير الديناميكي الذي يعتمده الفيفا في رفع الأسعار تدريجيًا مع زيادة الطلب، خاصة بعد نفاد معظم التذاكر الأساسية، ما دفع أسعار السوق الثانوية عبر منصات مثل SeatPick إلى مستويات مرتفعة.

وكشف الفيفا عن تلقي أكثر من 500 مليون طلب تذاكر عالميًا حتى مطلع 2026، بينها 5 ملايين طلب خلال أول 24 ساعة فقط من المرحلة الثالثة للبيع. وجاءت أعلى الطلبات من جماهير الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا، باستثناء الدول المستضيفة الثلاث.

وأوضح الاتحاد الدولي أن مباراة كولومبيا والبرتغال تُعد الأكثر ترقبًا في البطولة، مدفوعة بالإقبال الجماهيري على متابعة المنتخبات التي تضم عددًا من المواهب الشابة.

كما نفدت تذاكر عدد من المباريات عبر المنصات الرسمية، من بينها المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، ومواجهة الولايات المتحدة والباراغواي، إضافة إلى لقاء البرازيل والمغرب.

وفي تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أشارت الوكالة إلى استمرار توفر تذاكر معظم مباريات دور المجموعات للبيع العام رغم تبقي أكثر من أسبوعين على انطلاق البطولة في 11 يونيو، إلا أن الأسعار واصلت ارتفاعها، حيث بلغ سعر تذكرة مباراة الولايات المتحدة والباراجواي في لوس أنجلوس 4105 دولارات، فيما اقتربت أسعار عدد كبير من التذاكر من حاجز 2000 دولار.

وبيّن الفيفا أن أرخص التذاكر المتاحة حاليًا تبلغ 380 دولارًا لـ7 مباريات، من بينها مواجهة كوراساو وساحل العاج في فيلادلفيا، فيما راوحت أسعار بعض المباريات الأخرى بين 400 و455 دولارًا.

وتعد مباريات الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من بين الأغلى في البطولة، حيث تراوح أسعار تذاكرها بين 2475 و2925 دولارًا، بينما تراوح أسعار مباريات البرازيل بين 2280 و2310 دولارات.

كما جاءت مباريات الأرجنتين والنمسا، والإكوادور وألمانيا، وأوروجواي وإسبانيا، وإنجلترا وكرواتيا ضمن قائمة الأغلى سعرًا في البطولة، في وقت أعلن فيه الفيفا نفاد تذاكر 17 مباراة كاملة في دور المجموعات.

وأكد الاتحاد الدولي أن تذاكر المباراة النهائية لن تُطرح للبيع العام، بينما لا تزال تذاكر نصف النهائي متاحة للراغبين بأسعار تصل إلى نحو 10 آلاف دولار.