هذه هي المبالغ المالية المخصصة لمنتخبات “شان” الجزائر

سيحصل منتخب السنغال على 2 مليون دولار، بعد تتويجه بكأس إفريقيا للمحللين التي اختتمت سهرة السبت، بالمباراة النهائية التي عاد فيها الفوز لأسود التيرتغا أمام الجزائر بركلات الترجيح.

وتقدر المكافأة التي يحصل عليها منتخب الجزائر الذي وصل للنهائي، 800 ألف دولار، فيما سيحصل فريقي مدغشقر والنيجر المصنفين الثالث والرابع على التوالي على 500 ألف دولار لكل منهما.

أما المنتخبات المتسابقة في ربع النهائي فستحصل على 400 ألف دولار لكل منهما، بينما سيحصل المنتخبان اللذان احتلا المركز الثاني في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق على 300 ألف دولار لكل منهما، وهو نفس المبلغ الذي تحصل عليه البلدان التي احتلت المركز الثالث في المجموعات المكونة من أربعة فرق.

وستحصل الفرق الأقل ترتيبًا في جميع المجموعات على 200 ألف دولار لكل منها.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن زيادة كبيرة بنسبة 60٪ في مجموع جوائز الفائز في “شان” الجزائر.

ورفع “الكاف” المبلغ الإجمالي للجوائز المالية المخصصة للبطولة إلى 7 ملايين و900 ألف دولار، مقارنة بإجمالي 5 ملايين و 450 ألف دولار، للدول التي شاركت في النسخة السابقة من الشان.