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رياضة

هذه هي المدن الجزائرية التي تستضيف الألعاب العربية

الشروق الرياضي
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هذه هي المدن الجزائرية التي تستضيف الألعاب العربية

عيّنت وزارة الشباب والرياضة ستّ مدن، تكون مسرحا للنّسخة الـ 13 لِتظاهرة الألعاب العربية.

وتُجرى الألعاب في فترة ما بين الـ 5 والـ 15 من جويلية المقبل.

وتتمثّل أسماء هذه المدن في: الجزائر (العاصمة)، والبليدة، وتيبازة، وقسنطينة، وعنابة، ووهران.

ويُنتظر مشاركة 3500 رياضي في الألعاب العربية، يتنافسون في 20 مسابقة، وهي: كرة القدم، وألعاب القوى، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والجيدو، والدرّاجات، والجمباز، والملاكمة، والمصارعة المُشتركة (الذكور فقط)، ورفع الأثقال، والسّباحة، والمبارزة، وكرة الطاولة (التنس)، والملاحة الشراعية، وكرة الرّيشة (البادمينتون)، والبريكينغ (الذكور فقط)، والكاراتي، والشطرنج، والكرات الحديدية.

وسيُشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد على تنصيب اللّجنة العليا المُنظّمة لِدورة الألعاب الرياضية العربية، بِقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”، هذا الأحد.

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