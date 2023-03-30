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رياضة

هذه هي المدن الجزائرية المستضيفة لمنافسات الألعاب العربية

عمر سلامي
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هذه هي المدن الجزائرية المستضيفة لمنافسات الألعاب العربية
ح.م
شعار اتحاد اللجان العربية الأولمبية

سيكون الموعد في شهر جويلية المقبل، مع دورة الألعاب العربية التي تقام بالجزائر، على مستوى 7 ولايات، بمشاركة أزيد من 3.500 رياضي من 22 دولة عربية.

وستقام الألعاب العربية، على مستوى 7 مدن جزائرية، وهي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو.

واستمعت الحكومة، خلال اجتماعها الأربعاء،  لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر، في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023.

وجاء في بيان اجتماع الحكومة: “من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العربي، تمّ تسخير جميع الوسائل البشرية و المادية الضرورية ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق وتنسيق جميع القطاعات والفاعلين بهذه المناسبة، خاصّة وأنّ موعد هذه الألعاب يصادف اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، التي انطلقت منذ 5 جويلية 2022.

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