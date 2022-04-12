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اقتصاد

هذه هي المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما بالمسافرين.. مطاران عربيّان في القائمة

محمد عبد المؤمن
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هذه هي المطارات الـ10 الأكثر ازدحاما بالمسافرين.. مطاران عربيّان في القائمة
أرشيف
مطار دبي

تصدّر مطار دبي الدولي في الإمارات قائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاما بالمسافرين في العام 2021. حسب تقرير حديث للمجلس الدولي للمطارات.

وجاء في تقرير المجلس الدولي للمطارات الذي يصنّف أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين والبضائع، أنّ المعطيات تظهر علامات مشجّعة على انتعاش حركة الطيران عبر العالم.

وعادت المرتبة الأولى في قائمة مطارات العالم الأكثر ازدحاما بالمسافرين، إلى مطار دبي بأكثر من 29.1 مليون مسافر.

وفي المرتبة الثانية جاء مطار اسطنبول بأكثر من 26.4 مليون مسافر، متبوعا بمطار أمستردام بأكثر من 25.4 مليون مسافر. ثم مطار فرانكفورت بأكثر من 22.6 مليون مسافر، ومطار باريس بأكثر من 22.6 مليون مسافر.

كما يظهر مطار عربي ثان في القائمة، ويتعلّق الأمر بمطار الدوحة في قطر الذي صنّف سادسا، بأكثر من 17.7 مليون مسافر.

بقية المراتب عادت إلى مطارات لندن، أنطاليا (تركيا)، مدريد، ثم كانكون (المكسيك). حيث تراوح عدد المسافرين بهذه المطارات بين 13.2 و17.6 مليون مسافر سنويا.

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